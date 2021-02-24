Президент принял решение запретить продажу и аренду сельхозземель иностранцам

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danilov 25 Февраля 2021 в 22:33:50
"Земельный вопрос для казахстанцев очень важный вопрос. Земля – это символ нашей государственности. Я несколько раз говорил о том, что земля иностранцам не продается. Нужно прекратить слухи насчет этого. Поэтому я принял конкретные решения. Во-первых, я поручаю законодательно запретить продажу, аренду сельхозземель иностранцам и иностранным юридическим лицам. Это касается и юридических лиц с долей иностранного участия", - сказал Токаев.
Глава государства добавил, что данные меры надо реализовать с помощью законодательной инициативы президента.
"Администрация президента должна разработать соответствующий законопроект по этому вопросу", - добавил Токаев.
После массовых протестов граждан в 2016 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наложил мораторий на нормы, касающиеся вопроса аренды сельхозземель.
В декабре 2021 года истекает срок моратория на отдельные положения Земельного кодекса, касающиеся сдачи сельхозземель в аренду казахстанцам и иностранным гражданам, а также продажи участков казахстанским фермерам.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с этим поручил правительству возобновить работу земельной комиссии. Сообщалось, что до ноября Кабмин должен внести поправки в Земельный кодекс.
Ранее в министерстве сельского хозяйства Казахстана в ответе на официальный запрос Sputnik Казахстан сообщили, что сейчас ведется работа по формированию земкомиссии в Казахстане.
https://ru.sputnik.kz/society/20210225/16387664/prezident-zapret-prodazha-arenda-selkhozzemel-inostrantsy.html
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