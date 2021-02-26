Крупнейший завод в Северо-Казахстанской области будет приватизирован

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danilov 26 Февраля 2021 в 10:42:24
ПЗТМ в советские времена был крупнейшим предприятием Петропавловска, где трудились около 12 тысяч человек. Это небольшой город в городе, где были свои дома, свои детские сады, школы, общежития, собственная газета с собственной типографией.
Сейчас на АО "ПЗТМ", которое принадлежит госкорпорации "Казахстан Инжиниринг", трудится около 600 человек. Производится всевозможное оборудование нефтегазового, химического сектора, отопительные котлы и многое другое. Завод уже несколько лет преследуют значительные проблемы с реализацией заказов, не слишком помогают многомиллиардные инвестиции и переоборудование.
На сегодня завод уже не является крупнейшим налогоплательщиком Северо-Казахстанской области. В 2020 году ПЗТМ заплатил около 530 миллионов налогов. В этом году его планируют приватизировать.
Уже в феврале-марте будет произведена оценка предприятия, затем завод исключат из списка режимных объектов, в мае-июне АО "ПЗТМ" будет выставлено на продажу на аукционе. Дорожная карта предполагает окончательную продажу предприятия в июле 2021 года.
АО "Мунаймаш" в советские годы не мог сравняться по объемам производства с ПЗТМ, но тоже является одним из базовых заводов города, который переехал в Петропавловск в 1941 году и в течение полувека затем выпускал детали и узлы для сельскохозяйственных машин, приборы для нефтехимии, часовые механизмы, радиоприборы, товары народного потребления. Сейчас на заводе работают около 150 человек. Тем не менее предприятие имеет неплохие показатели и в 2020 году заплатило 656 миллионов тенге налогов. Его собираются приватизировать по схожей схеме: 1 апреля начнется оценка предприятия, а 30 июля оно должно быть уже продано.
https://tengrinews.kz/economic/krupneyshiy-zavod-v-sko-vyistavyat-na-auktsion-429641/
Подробная статья о предприятиях
https://pkzsk.info/petropavlovskie-zavody-munajjmash-i-pztm-vystavyat-na-aukcion-v-2021-godu/
Комментарии, по рейтингу, по дате
...в советские времена был крупнейшим предприятием Петропавловска, где трудились около 12 тысяч человек....
Quote:
Сейчас на заводе работают около 150 человек
Это не завод уже. Так... мелкий цех. И прихватизацию проводят не ради вложения денег и развития. А чтобы растащить и распродать мощнейшую производственную базу.
Цитата: Manitu от 26.02.2021 05:31:27
Quote:
[quote]Сейчас на заводе работают около 150 человек
Quote:
...в советские времена был крупнейшим предприятием Петропавловска, где трудились около 12 тысяч человек....
[quote]Сейчас на заводе работают около 150 человек
Это не завод уже. Так... мелкий цех. И прихватизацию проводят не ради вложения денег и развития. А чтобы растащить и распродать мощнейшую производственную базу.[/quote]
Да нет уже там никакой "мощнейшей" базы. Разрушено, распродано и растащено еще при первой приватизации. Так, жалкие крохи.
Я на ПЗТМ работал с 1983 - наверное, самый пик его развития - до 1994, когда завод уже фактически не работал и вовсю растаскивался разными прохиндеями.
Я помню как Шымкенский фосфорный, шиный, свинцовый и т.д. разобрали . 2400 колхозов и совхозов упразнили по Казахстану..
За то наш топ менеджер страны стал великим Ельбасы.
2400 колхозов и совхозов упразнили по Казахстану..
можно повторить, только помягче, путем принудительного выкупа земли / скотины / имущества или передачи в колхоз в качестве пая
однако походу поддерживающих СССРизацию не так уж и много