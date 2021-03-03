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В Казахстане
Глава Минэкологии опубликовал видео краснокнижной туркестанской рыси
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danilov 03 Марта 2021 в 13:47:53
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  Zoggyla 03.03.2021 в 15:06:54   # 773152
Quote:
Туркестанская рысь — один из самых распространенных подвидов обыкновенной рыси. В Средней Азии туркестанская рысь обитает в основном в открытых лесах и степях, а также встречается на скалистых холмах и горах пустынных регионов Центральной Азии. В Южной Азии он встречается по всему северному склону Гималаев, и сообщается как о густых кустарниковых лесах, так и о бесплодных скалистых районах выше линии деревьев. Туркестанская рысь обитает в районе Ладакха Кашмира, Химачал-Прадеша и других индийских штатов Гималайского региона. В Южном Китае встречается спорадически по всему Тибетскому нагорью.
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  гримм 03.03.2021 в 15:48:51   # 773157
главный эколог,, лучше бы опубликовывал пожары и сжигания мусора которые вредят этим краснокнижным
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  Рамзес 03.03.2021 в 18:32:20   # 773163
По ходу это последнее что мы видим,ирбиса увидеть в радость,сайгаков всех повыбивали...
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