Глава Минэкологии опубликовал видео краснокнижной туркестанской рыси

Туркестанская рысь — один из самых распространенных подвидов обыкновенной рыси. В Средней Азии туркестанская рысь обитает в основном в открытых лесах и степях, а также встречается на скалистых холмах и горах пустынных регионов Центральной Азии. В Южной Азии он встречается по всему северному склону Гималаев, и сообщается как о густых кустарниковых лесах, так и о бесплодных скалистых районах выше линии деревьев. Туркестанская рысь обитает в районе Ладакха Кашмира, Химачал-Прадеша и других индийских штатов Гималайского региона. В Южном Китае встречается спорадически по всему Тибетскому нагорью.
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danilov 03 Марта 2021 в 13:47:53
Сіздермен жақында “Шарын” шатқалында Қызыл кітапқа кіретін Түркістан сілеусіні түсіп қалған фотоқақпандағы видеомен бөлісіп отырмын. Бұл кадрлардан ел табиғатының бар сұлулығын көруге болады. Осы бірегейлікті бірге сақтауымыз қажет. pic.twitter.com/YOwJiMoDYj— Magzum Mirzagaliev (@MirzagalievKZ) March 3, 2021
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