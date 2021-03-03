Глава Минэкологии опубликовал видео краснокнижной туркестанской рыси

Туркестанская рысь — один из самых распространенных подвидов обыкновенной рыси. В Средней Азии туркестанская рысь обитает в основном в открытых лесах и степях, а также встречается на скалистых холмах и горах пустынных регионов Центральной Азии. В Южной Азии он встречается по всему северному склону Гималаев, и сообщается как о густых кустарниковых лесах, так и о бесплодных скалистых районах выше линии деревьев. Туркестанская рысь обитает в районе Ладакха Кашмира, Химачал-Прадеша и других индийских штатов Гималайского региона. В Южном Китае встречается спорадически по всему Тибетскому нагорью.