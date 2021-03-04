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danilov 04 Марта 2021 в 10:30:57
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Депутат отметила, что размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком для неработающих женщин установлены на первого ребенка в размере от 5,76 МРП (16 801,92 тенге) до 8,90 МРП (25 962 тенге) на четвертого и более детей.
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А вот на содержание одного заключенного из бюджета выделяется около 88,5 тысячи тенге в месяц. К тому же на весь срок пребывания в исправительном учреждении он обеспечивается охраной, питанием, одеждой, медикаментами.
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Получается, что для нашей страны преступники важнее, чем дети?
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