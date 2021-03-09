Из разрешительных документов для бизнеса останутся только гослицензии – Нацплан РК

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danilov 09 Марта 2021 в 16:07:35
«Из разрешительных документов будут действовать государственные лицензии. Все остальные разрешения отменят, взамен внедрив отчетность бизнеса, анализ деятельности на добровольной основе», - говорится в Национальном плане развития Республики Казахстан до 2025 года, опубликованном на официальном сайте НПА РК «Адилет».
Согласно плану, задачей сбалансированного регулирования предпринимательства предусмотрено упрощение процедуры создания бизнеса путем сокращения административных барьеров.
В посткризисный период будут проведены тотальное смягчение госрегулирования, внедрено сокращение барьеров по входу на рынок и процессам ведения бизнеса.
Во всех статьях Уголовного кодекса исключат арест имущества предпринимателя в пользу государства, если уголовный проступок предпринимателя не связан с хищением бюджетных средств или нанесением прямого вреда имущественным интересам государства.
Также, взамен плановых проверок внедрят принцип «диагностики» предприятия. Госорганам предоставят возможность диагностировать предприятие без привлечения к ответственности на основе системы управления рисками.
Также, запретят ужесточать госконтроль и надзор, вводить новые разрешения и уведомления до 1 января 2023 года.
https://kaztag.kz/ru/news/iz-razreshitelnykh-dokumentov-dlya-biznesa-ostanutsya-tolko-goslitsenzii-natsplan-rk-
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