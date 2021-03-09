 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Из разрешительных документов для бизнеса останутся только гослицензии – Нацплан РК
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 09 Марта 2021 в 16:07:35
Алматы. 9 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Из разрешительных документов для бизнеса останутся только государственные лицензии, заявляет Акорда.

«Из разрешительных документов будут действовать государственные лицензии. Все остальные разрешения отменят, взамен внедрив отчетность бизнеса, анализ деятельности на добровольной основе», - говорится в Национальном плане развития Республики Казахстан до 2025 года, опубликованном на официальном сайте НПА РК «Адилет».

Согласно плану, задачей сбалансированного регулирования предпринимательства предусмотрено упрощение процедуры создания бизнеса путем сокращения административных барьеров.

В посткризисный период будут проведены тотальное смягчение госрегулирования, внедрено сокращение барьеров по входу на рынок и процессам ведения бизнеса.

Во всех статьях Уголовного кодекса исключат арест имущества предпринимателя в пользу государства, если уголовный проступок предпринимателя не связан с хищением бюджетных средств или нанесением прямого вреда имущественным интересам государства.

Также, взамен плановых проверок внедрят принцип «диагностики» предприятия. Госорганам предоставят возможность диагностировать предприятие без привлечения к ответственности на основе системы управления рисками.

Также, запретят ужесточать госконтроль и надзор, вводить новые разрешения и уведомления до 1 января 2023 года.

https://kaztag.kz/ru/news/iz-razreshitelnykh-dokumentov-dlya-biznesa-ostanutsya-tolko-goslitsenzii-natsplan-rk-
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 09.03.2021 в 16:34:01   # 773673
"Ровно было на бумаге, да забыли про овраги..." Я не пессимист, но что-то мне подсказывает, что в жизни у нас сделают через задний проход. Но надежда есть...
поощрить (1) | покарать
  Рамзес 09.03.2021 в 18:43:30   # 773679
Новая кормушка - лицензия...Вы и так бизнес задушили.
поощрить | покарать
  Васяй 09.03.2021 в 22:52:58   # 773719
Слово Проверка заменили словом Диагностика?Кого вы хотите наееебать?
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь