Проверяющие добивают еле выживших в пандемию бизнесменов - Перуашев

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danilov 10 Марта 2021 в 16:44:40
"Ранее депутаты фракции "Ак жол" уже неоднократно обращались к правительству по поводу прессинга так называемых мониторинговых групп в отношении предпринимателей. В запросах от 18 ноября и 2 декабря прошлого года мы аргументировали, почему считаем их рейды не соответствующими закону, требовали привести их в соответствие с Предпринимательским кодексом и защитить законные права малого и среднего бизнеса. Тем более что эпидемиологический контроль эффективен только при полном охвате, тогда как, обходя стороной (по ведомым только им причинам) отдельные объекты и кошмаря другие, эти группы порой не столько препятствуют пандемии, сколько занимаются дутой отчётностью и банальным вымогательством", - сказал Перуашев.
По его словам, обратившаяся к партии за защитой предпринимательница сообщала, что ее небольшой магазин в Темиртау подвергался облавам мониторщиков 18 раз за один месяц. Таких примеров, как отметил мажилисмен, немало.
"Считаем, что такими действиями мониторинговые группы не только добивают еле выживших в пандемию предпринимателей, но уже угрожают спокойствию в обществе", - добавил депутат.
Перуашев отметил, что серия беспорядков и гражданских войн в арабских странах в 2011 году началась с того, что у торговца на рынке в Тунисе контролеры отобрали единственную лавку с фруктами.
"У нашего МСБ сегодня не просто отбирают лавки, но реально загоняют в безысходность. Что это за "экономика кривых зеркал", где люди вынуждены брать кредиты не на бизнес, а чтобы уплатить штрафы", - подчеркнул он.
Как подчеркнул депутат, фракция вынуждена вернуться к этой теме в связи с недавними событиями в городе Текели Алматинской области. Там, по его словам, предпринимательницу Дину Кашканову, мать четверых малолетних детей, торгующую овощами на рынке, группа в составе практикантов из полиции и акимата сфотографировала с приспущенной маской.
"То есть маска у нее на лице была, но не закрывала нос предпринимательницы. На основании этого женщину оштрафовали на 670 тысяч тенге, при том что ее дневная выручка составляет около пяти тысяч тенге. Получается, чтобы уплатить штраф, человек должен работать полгода и все это время не есть, не пить, не платить коммунальные за квартиру, не кормить и не одевать детей. Благодаря блогерам в соцсетях история получила широкий резонанс в регионе. После возмущения в обществе штраф отменили", - добавил депутат.
Он отметил, что ежедневно в стране штрафуют десятки и сотни других торговцев.
"Их отчаяние и безысходность никто не слышит. О чем вы думаете, господа мониторщики? Это же наши люди, за которых мы отвечаем как государство. О чем думают госорганы, которые своими ответами на запросы фракции "Ак жол" фактически санкционируют этот беспредел?" - сказал Перуашев.
По словам депутата, даже в самых благополучных странах, где разрыв между богатыми и бедными крайне незначительный, даже там в ряде случаев размер штрафов зависит от личных доходов нарушителя.
"Сегодня, когда вводится всеобщее декларирование доходов, а налоговики стремятся контролировать каждый платеж с карточки, есть все возможности оценить, насколько подъемна сумма штрафа для человека или она толкает его на отчаянные и непоправимые шаги? Давайте уже думать о том, чтобы цифровизация и прочие новшества были полезны людям, а не использовались только в карательных целях", - отметил он.
Депутаты предложили:
вернуться к предложениям, поставленным в запросе от 2 декабря 2020 года о правовом регулировании мониторинговых групп и в целом рассмотреть вопрос об их нецелесообразности;
ввести привязку любых административных штрафов физлиц к личным доходам граждан, закрепив, что сумма такого штрафа не может превышать 2-3 процентов, максимум пяти процентов от месячной зарплаты конкретного человека или прибыли конкретного индивидуального предпринимателя.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/proveryayuschie-dobivayut-ele-vyijivshih-pandemiyu-431255/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 10.03.2021 в 19:07:23 # 773776
ИБД.
Это же наши люди, за которых мы отвечаем как государство.Я бы добавил : это люди, которые составляют основу государства.
Аж зауважал эту фракциюЯ тоже когда то топил за них, а когда они разругались внутри партии при дележе портфелей, перестал.
Но никогда не завершают начатое.
Ну и на этом спасибо. Чем молчать как раньше.
Депутат предложил учитывать доходы граждан при начислении штрафов https://kapital.kz/gosudarstvo/94027/deputat-predlozhil-uchityvat-dokhody-grazhdan-pri-nachislenii-shtrafov.html
Состоятельные нарушители будут платить больше, но это справедливее, считает Азат Перуашев
10.03.2021
Депутат мажилиса парламента от фракции «Ак жол» Азат Перуашев в своем запросе на имя премьер-министра предложил учитывать доходы граждан при выписке административных штрафов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
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Состоятельные нарушители будут платить больше, но это справедливее, считает Азат Перуашев
10.03.2021
Депутат мажилиса парламента от фракции «Ак жол» Азат Перуашев в своем запросе на имя премьер-министра предложил учитывать доходы граждан при выписке административных штрафов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
...
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.