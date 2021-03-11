Половина унитаза. Дорого!

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GoodZone 11 Марта 2021 в 09:02:52
Высотные дома без воды, дороги с односторонним тротуаром, объекты, недостроенные из-за проявившихся недочетов проекта или сметы, - вот неполный перечень вопросов, которые волнуют не только горожан, но, как выяснилось, и самих строителей.
На последнем совещании, созванном по этому поводу заместителем акима Западно-Казахстанской области Тимуржаном ШАКИМОВЫМ, строители и проектировщики едва ли не впервые за долгое время встретились, что называется, лицом к лицу и смогли высказать друг другу все, что думают.
В основном накипело у строителей, ведь именно им приходится в итоге отвечать за качество возведенных зданий. По факту редкие компании рискуют отступить от проекта и вынужденно строят с нарушениями и ляпами, которые допускают проектировщики.
- Мы сейчас строим несколько домов на северо-востоке Уральска, и, вы знаете, это будут удивительные дома! - говорит руководитель строительной фирмы Валентина МИХНО.
- Они будут очень крепко стоять, потому что по проекту в них заложена сороковая (!) арматура, но в них не будет воды, потому что проектом не заложены повысительные насосы. Все мы знаем, что у нас в городе проблемы с напором воды и выше шестых этажей она не поднимается. Что мы делаем? Нам приходится самим дорабатывать проект и закладывать в него эти насосы. За свой счет, не предусмотренные сметой. Зато сметной документацией предусмотрена сороковая арматура. Она, во-первых, гораздо дороже, а самое главное, непонятно для чего она. Мы несколько лет назад строили монолитный дом по алматинскому проекту. Он был с сейсмобезопасностью до 9 баллов. И там арматура была тоньше!
Так как подавляющее большинство жилья сейчас строится частными компаниями, проекты этих новостроев рассматривает не государственная экспертиза, а частные экспертные фирмы. О “компетентности” частников можно говорить часами, однако трудиться им при этом никто не запрещает. В результате в работу уходят удивительные шедевры проектного искусства.
- Вот вам пример: согласно проекту мы в одном доме на первом этаже, где, заметьте, нет ни одной перегородки, должны установить 10,5 унитаза. Ну это же просто анекдот! - восклицает Михно.
Все это действительно было бы смешно, если бы не было так грустно. В регионе масса примеров бездарного расходования бюджетных средств, которое происходит именно из-за некачественных проектов.
Например, при проектировании водопровода в селе Октябрьское проектировщики заложили больше 45 миллионов тенге только на металлическое ограждение объекта. Космическая сумма объясняется просто: вместо 180 метров чудо-специалисты заложили в документацию 180 километров (!) забора. В том же проекте на 37 тысяч кубометров завысили количество грунта и на 150 штук увеличили количество опознавательных знаков. В итоге стоимость только этого проекта была завышена на 55 миллионов тенге, а, по словам строителей, такие случаи вовсе не единичны.
Все эти средства по результатам проверки были возвращены в бюджет, но осадочек, как говорится, остался. К тому же эти возвращенные десятки миллионов были оформлены как неосвоенные. А могли бы пойти на другой проект. Пара таких корректировок, глядишь, и на новый Дом культуры хватило бы. Или на фельдшерский пункт. Да мало ли объектов в области, на которые можно было бы потратить эти средства.
Местный аэропорт, про который не писал только ленивый, в очередной раз переживает потрясение: проект, по которому его начинали ремонтировать, оказался с многочисленными изъянами. Изначально планировались реконструкция и модернизация существующего здания, и потратить на это собирались сначала чуть больше одного, а затем 2,4 миллиарда тенге. Но кто-то из проектировщиков что-то не учел, в чем-то ошибся, и уже в ходе реконструкции обнаружились существенные проблемы со зданием старого аэропорта. Аким области Гали ИСКАЛИЕВ на одном из брифингов сообщил, что из-за изношенности там не осталось армированного слоя бетона и даже фундамента. Специализированная организация это выявила и официально запретила осуществлять реконструкцию по этому проекту.
- Мы сделали новый проект, увеличили площадь на три тысячи квадратных метров, полностью изменили дизайн. У нас будет новый аэропорт и новый терминал. Мы его недавно отдали на государственную экспертизу, надеюсь, скоро начнем его строить, - рассказал аким области.
По новому проекту стоимость реконструкции аэропорта выросла почти в три раза: с 2,4 миллиарда тенге до 7 миллиардов, и эта цифра, возможно, еще не предел. Почему специализированная организация выявила все недочеты только тогда, когда уже было начато строительство, кто возместит средства, выплаченные за несостоятельный проект, и будут ли они возвращены вообще? Вопросы пока без ответов.
На днях стало известно о недостроенном Доме культуры на 300 мест стоимостью 102 миллиона в поселке Жана Омир. По словам начальника областного управления строительства Алибека АНТАЗИЕВА, по этому объекту средства были выделены в полном объеме и его должны были ввести в эксплуатацию в 2020 году. Однако в ходе строительства были выявлены нарушения в проектно-сметной документации и недочеты в строительстве. Многие виды работ были указаны в проекте, а в смете расходы на них не заложены. В итоге объект остался недостроенным. Со строительной компанией расторгли договор, подали на нее в суд и начали конкурс для поиска новой фирмы, которая достроила бы здание. Примечательно, что чиновники не ведут речи о том, чтобы разобраться с компанией, которая готовила проект.
- Погрешности проектно-сметной документации ни разу не отразились на проектировщиках, - утверждает Валентина Михно. - За все в итоге отвечают строители. Заказчику неинтересно корректировать проекты, потому что он теряет время: в первую очередь им важно, чтобы были соблюдены сроки сдачи объектов. А ведь проектировщик - это тоже подрядчик. Почему строители должны все эти недостатки проектирования покрывать за свой счет? Получается, мы должны или вкладывать свои деньги, уменьшая свою рентабельность, или экономить на строительных материалах, или сдавать некачественные дома.
Ну теперь хотя бы выяснилось, что в областном акимате обо всех этих проблемах знают. Однако до этого момента, видимо, надеялись на то, что они решатся сами собой. Во всяком случае, заместитель акима области Тимуржан Шакимов соглашался практически со всеми гневными тирадами застройщиков и даже прилюдно пожурил проектировщиков. Правда, на совещании присутствовали немногие из них.
- Видимо, они знают, что их будут ругать, вот и не пришли, - предположил замакима.
По итогам совещания Тимуржан Шакимов выдал несколько поручений, в числе которых стало требование к ГАСК принять меры к недобросовестным проектным и экспертным организациям.
Осталось только удивляться, почему эти меры не были приняты раньше, если все это было сделать так просто.
Злата УДОВИЧЕНКО
https://time.kz/articles/nu/2021/03/10/polovina-unitaza-dorogo
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Экспертиза должна нести ответственность наравне с проектировщиками.