Почти в 1,5 раза вырастет число участковых в Казахстане – МВД

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danilov 12 Марта 2021 в 22:37:45
«Планируется за счет внутренних резервов увеличить штатную численность участковых. На сегодня по штату их - 6173, не хватает более 3 тыс. участковых», - сказал в пятницу Тургумбаев на правчасе в сенате по законодательному обеспечению сервисной модели полиции и освобождению МВД РК от непрофильных функций.
По его словам, планируется ввести должность помощника участкового со всеми полномочиями.
«На сегодня есть 2800 участковых пунктов полиции в Казахстане, требуется еще 390, в том числе, совмещенных с жильем. Практика совмещения проживания и работы участкового положительно сказалось во многих районных центрах», - сказал министр.
Повышается статус старшего участкового инспектора: планируется расширить их полномочия в сфере адмпроизводства и профилактики правонарушений, чтобы они могли мгновенно принимать меры по пресечению правонарушений, адмвзыскания. Планируется восстановить институт старших участковых в городах, в связи с тем, что 60% уголовных правонарушений, по данным министра, совершаются в областных центрах.
Также на первом этапе реформы местной полицейской службы реорганизован комитета адмполиции: освобожден от охраны и контроля за охранными службами и акцентирован на выполнение задач по профилактике правонарушений, охране порядка и обеспечению дорожной безопасности.
В рамках обеспечения принципа полиция в шаговой доступности ведется работа по обеспечению эффекта постоянного присутствия полиции в общественных местах. Устанавливаются модульные посты полиции. На сегодня в регионах их – 50, планируется установить еще 170 постов в наиболее криминогенных участках населенных пунктов, а также там, где есть сложность доступа пеших патрулей.
Также, будет пересмотрена дислокация участковых пунктов полиции и границы административных участков: сейчас в северных регионах Казахстана население уменьшилось, в южных, наоборот, плотность выросла и нагрузка на участковых в северных и южных регионах различаются, практически, в два раза, отметил министр.
Сейчас, по его данным, решается вопрос о выделении помещений для участковых пунктов в строящихся жилых комплексах столицы и Алматы - в одном жилом комплексе может проживать от 2 тыс. до 7 тыс. граждан и участковый пункт именно в этом комплексе необходим.
«Мы перед акиматами городов ставим вопрос, чтобы в жилых комплексах предусматривались, наравне с нотариальными пунктами, салонами красоты и ресторанами, также участковые пункты полиции», - заключил Тургумбаев.
https://kaztag.kz/ru/news/pochti-v-1-5-raza-vyrastet-chislo-uchastkovykh-v-kazakhstane-mvd-
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