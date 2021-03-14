Район Сауран появился в Туркестанской области

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danilov 15 Марта 2021 в 12:10:08
1. Образовать в составе Туркестанской области административно-территориальную единицу район Сауран с административным центром в селе Шорнак путем выделения из состава города Кентау сельских округов Шага, Жана Икан, Ески Икан, Ушкайык, Иассы, Орангай, Карашык, Жуйнек, Бабайкорган, Шорнак, Жибек жолы, Майдантал.
2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации пункта 1 настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
https://www.akorda.kz/ru/legal_acts/decrees/ob-izmeneniyah-v-administrativno-territorialnom-ustroistve-turkestanskoi-oblasti
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