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В Казахстане
В Казахстане ужесточили требования к отбору учебников
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danilov 15 Марта 2021 в 13:04:24
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ужесточены требования к процедуре отбора учебников. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для развития среднего образования предусматривается поэтапный переход с 2023 года на 12-летнее обучение с внедрением латинской графики. Для этого нам предстоит проделать очень большую работу. Будут обновлены государственный общеобязательный стандарт образования, типовые учебные программы», - сказал Асхат Аймагамбетов на коллегии МОН.

По его словам, по поручению Главы государства, особое внимание будет уделено приоритетным предметам, таким как математика, языки и информатика.

«Будут разработаны единые учебники по истории Казахстана и истории мира. Качество учебников столкнулось с критикой произношения со стороны общества. Ужесточены требования к квалификационному уровню экспертов в процедуре экспертизы и отбора учебников. Для качественной разработки учебников мы утверждаем единые требования к их структуре и содержанию, внесены необходимые изменения в соответствующее законодательство», - заключил министр.

https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-uzhestochili-trebovaniya-k-otboru-uchebnikov_a3764354
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Васяй 15.03.2021 в 17:06:45   # 774106
Правильно чо,писать,считать и знать историю родного края научат и вперед!На карантине же дети недоотупели,родители старались учить,как могли.Так новой реформой добьют!
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