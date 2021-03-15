Казахстанские школы не справляются с рекордным потоком первоклассников

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danilov 15 Марта 2021 в 15:50:44
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Причем, основной «удар» возьмут на себя крупные города – Нур-Султан, Алматы и Шымкент.
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В столице в прошлом году действовали 8 трехсменных и 22 учебных заведения с превышением численности учащихся почти в 3 раза! На обозначение классов уходит почти весь алфавит (от буквы А до П).
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Из-за перегруженности школ уроки проходят всего по 30 минут, третья смена заканчивается в 21.00.
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В южном мегаполисе сейчас работают 276 объектов образования, многие из них по-прежнему перегружены. Например, в микрорайоне «Рахат» функционирует только одна школа, которая рассчитана на 90 человек, но обучаются в ней 540 детей, что больше нормы в 6 раз.
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В Шымкенте - самом густонаселенном регионе – 14 трехсменных, 21 с нехваткой ученических мест и одно аварийное общеобразовательное учреждение. Местные власти, конечно, позаботились и разработали целую стратегию, по которой до 2025 года там будет построено 85 учебных заведений. Однако этого, как очевидно, крайне недостаточно.
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Для сравнения: 55,4% школьников из Шанхая и 40% корейских учащихся достигли 5 уровня и выше по математике. Казахстанская цифра по данному предмету - 0,9%. Эти постыдные результаты еще раз напоминают нам о том, что пора создавать новый плацдарм для получения более квалитативного образования, и один из таких методов – это учеба в одну смену.
ZTB.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 15.03.2021 в 16:40:26 # 774104
А ничего что квалифицированных кадров вообще как бы нет в школах? И не предвидится!
Почему об этом не говорят? Готовить педагогов надо!
У нас как всегда все. Сначала школы бездумно понатыкают по аулам. Крикнут в рупор: всем в город! А в городе то новых школ не стрят! Зато плотность населения на квадратный метр резко взвинчивают строительством многоэтажек. Вот и результат. Все через опу.
А если кроме шуток, то в школу приходят учителя, порожденные уже этим, современным, реформированным образованием, старые кадры, увы, уходят, круг замкнулся... Реформа состоялась, дальше плоды... а нам всем разума и терпения. Детишек жалко, среди них много сообразительных и неглупых, но нужно навыки развивать, память тренировать - основы закладывать некому...