Казахстанские школы не справляются с рекордным потоком первоклассников

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Спрей от потливости 7200 тенге

Охранники От 70 тыс

Грузчики на производство До 120 тыс

Работа охранником От 70 тыс

Сантехник на выезд. дог.

Ищу работу Инженером ТБ и ОТ, Оператором ДГУ, Водителем кат BD НА Вахту и в гор. дог.

Элитная квартира на 12 этаже возле озеро Сайран 12000