Когда казахстанцам начнут выдавать по 10 соток?

Quote:он отпираются что нельзя выдавать участки без подвода коммуникацийнужно поменять норму в конституции, убрать целевку, под ижс или дачное хозяйство 10с, под сельхоз 20-40с

Большое время езжу по области по грибам, на рыбалку, на охоту,,, и столько земли у нас просто так простаивает зря,, мне бы гектар, я на нём посадил бы фруктовые деревья и снабдил рынок,, но нет для наших чиновников лучше из-за бугра привести напичканные химией чем свои экологически чистые

Большое время езжу по области по грибам, на рыбалку, на охоту,,, и столько земли у нас просто так простаивает зря,, мне бы гектар, я на нём посадил бы фруктовые деревья и снабдил рынок,, но нет для наших чиновников лучше из-за бугра привести напичканные химией чем свои экологически чистые

Большое время езжу по области по грибам, на рыбалку, на охоту,,, и столько земли у нас просто так простаивает зря,, мне бы гектар, я на нём посадил бы фруктовые деревья и снабдил рынок,, но нет для наших чиновников лучше из-за бугра привести напичканные химией чем свои экологически чистые

Это Вам к "проклятому" Путину надо ехать , он там всем по гектару раздает .

Участки по программе можно получить только за пределами городов. Они должны располагаться на расстоянии как минимум 10 км от населенных пунктов с населением свыше 50 тыс. жителей и в 20 км от городов с населением более 300 тыс. человек.



Изначально подать заявку на участие программы могли только жители Дальнего Востока, но с 2020 года такую возможность получили все россияне и даже участники программы добровольного переселения соотечественников.