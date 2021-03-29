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В Казахстане
Когда казахстанцам начнут выдавать по 10 соток?
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danilov 29 Марта 2021 в 10:32:36
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 29.03.2021 в 11:08:02   # 775113
вроде Казахстан большой а земли нет.
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  Dimmon 29.03.2021 в 11:43:52   # 775114
Quote:
вроде Казахстан большой а земли нет.

он отпираются что нельзя выдавать участки без подвода коммуникаций
нужно поменять норму в конституции, убрать целевку, под ижс или дачное хозяйство 10с, под сельхоз 20-40с
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  DITRX 29.03.2021 в 12:10:00   # 775116
Цитата: Dimmon от 29.03.2021 05:43:52
Quote:
вроде Казахстан большой а земли нет.

он отпираются что нельзя выдавать участки без подвода коммуникаций
нужно поменять норму в конституции, убрать целевку, под ижс или дачное хозяйство 10с, под сельхоз 20-40с
В аулах нету не газа не воды. а свет можно и солнечные панели поставить 21 век на дворе. так что пох на коммуникации. Тупо отмазки что бы земли не давать . с 2006 на очереди стою
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  Konstant 29.03.2021 в 12:18:59   # 775117
Народ а сайт есть какой проверить очередь? Я так то года 3 назад проверял 41000 какой то был
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  гримм 29.03.2021 в 13:07:21   # 775118
Большое время езжу по области по грибам, на рыбалку, на охоту,,, и столько земли у нас просто так простаивает зря,, мне бы гектар, я на нём посадил бы фруктовые деревья и снабдил рынок,, но нет для наших чиновников лучше из-за бугра привести напичканные химией чем свои экологически чистые
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  bolatbol 29.03.2021 в 13:17:11   # 775119
Цитата: гримм от 29.03.2021 07:07:21
Большое время езжу по области по грибам, на рыбалку, на охоту,,, и столько земли у нас просто так простаивает зря,, мне бы гектар, я на нём посадил бы фруктовые деревья и снабдил рынок,, но нет для наших чиновников лучше из-за бугра привести напичканные химией чем свои экологически чистые

Мне бы, то я ух как. Но если дадут бесплатно, то ещё бы яблони, штук 400. Помощников бы, как я один все посажу, бесплатных помощников со своим жильем и питанием. Воду бы поливную бесплатно, фитообработку от червей бесплатно, обрезку и охрану бесплатно. А если за все платить, то яблоки будут золотыми. А за рыночную цену я концы с концами не сведу.
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  KAN13 29.03.2021 в 13:58:16   # 775122
Цитата: гримм от 29.03.2021 07:07:21
Большое время езжу по области по грибам, на рыбалку, на охоту,,, и столько земли у нас просто так простаивает зря,, мне бы гектар, я на нём посадил бы фруктовые деревья и снабдил рынок,, но нет для наших чиновников лучше из-за бугра привести напичканные химией чем свои экологически чистые


Это Вам к "проклятому" Путину надо ехать , он там всем по гектару раздает .
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  Serg155 29.03.2021 в 15:33:02   # 775125
Цитата: гримм от 29.03.2021 07:07:21
Большое время езжу по области по грибам, на рыбалку, на охоту,,, и столько земли у нас просто так простаивает зря,, мне бы гектар, я на нём посадил бы фруктовые деревья и снабдил рынок,, но нет для наших чиновников лучше из-за бугра привести напичканные химией чем свои экологически чистые

Не допустят простой народ к кормушке. Вы посмотрите что твориться на наших рынках и магазинах! Большая часть продуктов поступивших на прилавки прошла через третьи руки (баке маке) и по ценам мы догнали и перегнали крупные города, да что там говорить в Питере и Крыму дешевле фрукты чем у нас, если бы сам не видел не говорил бы. Позорники в креслах, типо, ТИПО, пытаются сдерживать цены.
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  Ара горный 29.03.2021 в 15:34:44   # 775126
Quote:
Это Вам к "проклятому" Путину надо ехать , он там всем по гектару раздает .


Ага, всем. По гектару на Рублевке и в Барвихе. Дальневосточный Федеральный Округ не хотите?
Quote:
Участки по программе можно получить только за пределами городов. Они должны располагаться на расстоянии как минимум 10 км от населенных пунктов с населением свыше 50 тыс. жителей и в 20 км от городов с населением более 300 тыс. человек.

Изначально подать заявку на участие программы могли только жители Дальнего Востока, но с 2020 года такую возможность получили все россияне и даже участники программы добровольного переселения соотечественников.


В тайге прекрасно бахчевые вызревают, абрикосы персики и гранат. Животноводством заниматься можно (если медведи бычков не сожрут поначалу).

С таким же успехом можно на Мангышлаке 100 гектар получить или в Кызылкумах. Хочешь жни, а хочешь куй.
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  KAN13 29.03.2021 в 16:46:39   # 775129
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  Manitu 29.03.2021 в 19:01:35   # 775132
Все хотят получить сотки в большом городе, желательно ближе к центру. Отьедьте километров 50-150. Особенно на севере страны. Там полно сел, среди которых есть и с коммуникациями, в которых вам не то что 10, 100 соток дадут, еще приплатят и спасибо скажут. Лишь бы не пустовало. Так что кому реально земля нужна чтобы работать, добро пожаловать на север.
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  Zoggyla 29.03.2021 в 19:29:13   # 775133
Quote:
Все хотят получить сотки в большом городе
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