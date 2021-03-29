Когда казахстанцам начнут выдавать по 10 соток?

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danilov 29 Марта 2021 в 10:32:36
Комментарии, по рейтингу, по дате
вроде Казахстан большой а земли нет.
он отпираются что нельзя выдавать участки без подвода коммуникаций
нужно поменять норму в конституции, убрать целевку, под ижс или дачное хозяйство 10с, под сельхоз 20-40с
Цитата: Dimmon от 29.03.2021 05:43:52В аулах нету не газа не воды. а свет можно и солнечные панели поставить 21 век на дворе. так что пох на коммуникации. Тупо отмазки что бы земли не давать . с 2006 на очереди стою
Quote:
он отпираются что нельзя выдавать участки без подвода коммуникаций
нужно поменять норму в конституции, убрать целевку, под ижс или дачное хозяйство 10с, под сельхоз 20-40с
Quote:
вроде Казахстан большой а земли нет.
он отпираются что нельзя выдавать участки без подвода коммуникаций
нужно поменять норму в конституции, убрать целевку, под ижс или дачное хозяйство 10с, под сельхоз 20-40с
Цитата: гримм от 29.03.2021 07:07:21
Большое время езжу по области по грибам, на рыбалку, на охоту,,, и столько земли у нас просто так простаивает зря,, мне бы гектар, я на нём посадил бы фруктовые деревья и снабдил рынок,, но нет для наших чиновников лучше из-за бугра привести напичканные химией чем свои экологически чистые
Большое время езжу по области по грибам, на рыбалку, на охоту,,, и столько земли у нас просто так простаивает зря,, мне бы гектар, я на нём посадил бы фруктовые деревья и снабдил рынок,, но нет для наших чиновников лучше из-за бугра привести напичканные химией чем свои экологически чистые
Мне бы, то я ух как. Но если дадут бесплатно, то ещё бы яблони, штук 400. Помощников бы, как я один все посажу, бесплатных помощников со своим жильем и питанием. Воду бы поливную бесплатно, фитообработку от червей бесплатно, обрезку и охрану бесплатно. А если за все платить, то яблоки будут золотыми. А за рыночную цену я концы с концами не сведу.
Цитата: гримм от 29.03.2021 07:07:21
Большое время езжу по области по грибам, на рыбалку, на охоту,,, и столько земли у нас просто так простаивает зря,, мне бы гектар, я на нём посадил бы фруктовые деревья и снабдил рынок,, но нет для наших чиновников лучше из-за бугра привести напичканные химией чем свои экологически чистые
Большое время езжу по области по грибам, на рыбалку, на охоту,,, и столько земли у нас просто так простаивает зря,, мне бы гектар, я на нём посадил бы фруктовые деревья и снабдил рынок,, но нет для наших чиновников лучше из-за бугра привести напичканные химией чем свои экологически чистые
Это Вам к "проклятому" Путину надо ехать , он там всем по гектару раздает .
Цитата: гримм от 29.03.2021 07:07:21
Большое время езжу по области по грибам, на рыбалку, на охоту,,, и столько земли у нас просто так простаивает зря,, мне бы гектар, я на нём посадил бы фруктовые деревья и снабдил рынок,, но нет для наших чиновников лучше из-за бугра привести напичканные химией чем свои экологически чистые
Большое время езжу по области по грибам, на рыбалку, на охоту,,, и столько земли у нас просто так простаивает зря,, мне бы гектар, я на нём посадил бы фруктовые деревья и снабдил рынок,, но нет для наших чиновников лучше из-за бугра привести напичканные химией чем свои экологически чистые
Не допустят простой народ к кормушке. Вы посмотрите что твориться на наших рынках и магазинах! Большая часть продуктов поступивших на прилавки прошла через третьи руки (баке маке) и по ценам мы догнали и перегнали крупные города, да что там говорить в Питере и Крыму дешевле фрукты чем у нас, если бы сам не видел не говорил бы. Позорники в креслах, типо, ТИПО, пытаются сдерживать цены.
Ара горный 29.03.2021 в 15:34:44 # 775126
Это Вам к "проклятому" Путину надо ехать , он там всем по гектару раздает .
Ага, всем. По гектару на Рублевке и в Барвихе. Дальневосточный Федеральный Округ не хотите?
Quote:
Участки по программе можно получить только за пределами городов. Они должны располагаться на расстоянии как минимум 10 км от населенных пунктов с населением свыше 50 тыс. жителей и в 20 км от городов с населением более 300 тыс. человек.
Изначально подать заявку на участие программы могли только жители Дальнего Востока, но с 2020 года такую возможность получили все россияне и даже участники программы добровольного переселения соотечественников.
Изначально подать заявку на участие программы могли только жители Дальнего Востока, но с 2020 года такую возможность получили все россияне и даже участники программы добровольного переселения соотечественников.
В тайге прекрасно бахчевые вызревают, абрикосы персики и гранат. Животноводством заниматься можно (если медведи бычков не сожрут поначалу).
С таким же успехом можно на Мангышлаке 100 гектар получить или в Кызылкумах. Хочешь жни, а хочешь куй.
Все хотят получить сотки в большом городе