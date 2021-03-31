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В Казахстане
"Укол за миллиард": маленькому Эмиру собрали нужную сумму для лечения
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danilov 31 Марта 2021 в 10:19:22
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Маке0912
31.03.2021 в 14:45:04
# 775239
Да очень дорогое если миллиард стоит.
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shlenchak
31.03.2021 в 18:14:27
# 775252
А государству по хер, это ведь не празднование Наурыза за 500 млн, которое скорее всего ни кто да же не увидел, это Вам не туркестан строить, это же человеку поможет
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