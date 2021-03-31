Пособие для переезжающих с юга на север увеличат вдвое

На север случайно не в Канаду

На север случайно не в Канаду

Да , да , только чуть не так называется.Караганда, Костанай но ни как не Канада.

На север случайно не в Канаду

Караганда - это север??? Помнится, когда я там жил, вместе с Целиноградом это считалось Центральным Казахстаном.Идея для жителей севера:1. Переписать свое жилье на родителей.2. Прописаться у друзей/родственников на юге.3. Вступить в программу переезда.4. Получив подъемные, прописаться в каком-нибудь дальнем Байтереке, и вернуться в свое жилье.

Да , да , только чуть не так называется.Караганда, Костанай но ни как не Канада.

На север случайно не в Канаду

Мы будем увеличивать субсидирование с 35 до 70 МРП (со 102 095 тенге до 204 190 тенге) именно тем, кто будет переселяться в СКО", – добавил министр.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в феврале 2021 года составила 223 213 тенге