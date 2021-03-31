Пособие для переезжающих с юга на север увеличат вдвое

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danilov 31 Марта 2021 в 10:51:54
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 31.03.2021 в 14:18:34 # 775236
Да , да , только чуть не так называется.
Караганда, Костанай но ни как не Канада.
Цитата: Маке0912 от 31.03.2021 08:38:13
Да , да , только чуть не так называется.
Караганда, Костанай но ни как не Канада.
Да , да , только чуть не так называется.
Караганда, Костанай но ни как не Канада.
Караганда - это север??? Помнится, когда я там жил, вместе с Целиноградом это считалось Центральным Казахстаном.
Идея для жителей севера:
1. Переписать свое жилье на родителей.
2. Прописаться у друзей/родственников на юге.
3. Вступить в программу переезда.
4. Получив подъемные, прописаться в каком-нибудь дальнем Байтереке, и вернуться в свое жилье.
Цитата: Hairless от 31.03.2021 08:49:10Ну, а куда крестьянину севера податься за справедливостью? Только так.
Караганда - это север??? Помнится, когда я там жил, вместе с Целиноградом это считалось Центральным Казахстаном.
Идея для жителей севера:
1. Переписать свое жилье на родителей.
2. Прописаться у друзей/родственников на юге.
3. Вступить в программу переезда.
4. Получив подъемные, прописаться в каком-нибудь дальнем Байтереке, и вернуться в свое жилье.
Цитата: Маке0912 от 31.03.2021 08:38:13
Да , да , только чуть не так называется.
Караганда, Костанай но ни как не Канада.
Да , да , только чуть не так называется.
Караганда, Костанай но ни как не Канада.
Караганда - это север??? Помнится, когда я там жил, вместе с Целиноградом это считалось Центральным Казахстаном.
Идея для жителей севера:
1. Переписать свое жилье на родителей.
2. Прописаться у друзей/родственников на юге.
3. Вступить в программу переезда.
4. Получив подъемные, прописаться в каком-нибудь дальнем Байтереке, и вернуться в свое жилье.
10 тысяч казахстанцев хотят переселить на север республики https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/10-tisyach-kazahstantsev-hotyat-pereselit-na-sever-respubliki
Более 10 тысяч человек планируют переселить с юга на север Казахстана. Об этом на заседании Правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Планируется до 2025 года в СКО создать 97 тысяч рабочих мест, из них 59 тысяч – постоянных. Также в рамках комплексного плана Правительства по социально-экономическому развитию СКО на 2021-2025 годы при реализации проектов будет создано 16 тысяч постоянных и 10 тысяч временных рабочих мест", – сообщил Шапкенов.
Министр добавил, что, согласно предвыборной программе партии "Nur Otan", в рамках госпрограммы "Енбек" 300 тысяч человек пройдут обучение.
"Чтобы молодые люди реализовали свои бизнес-проекты. По программе "Енбек" мы каждый год будем трудоустраивать 25 тысяч человек", – отметил министр.
Кроме этого, по словам Шапкенова, в СКО планируется улучшить демографическую ситуацию, чтобы не было дисбаланса с другими регионами.
"Мы будем проводить добровольное переселение с других регионов. Принимать заявки будем на платформе биржи труда. Мы будем увеличивать субсидирование с 35 до 70 МРП (со 102 095 тенге до 204 190 тенге) именно тем, кто будет переселяться в СКО", – добавил министр.
В заключение глава ведомства сообщил, что в ближайшие годы порядка 10 тысяч человек будут переселены на территорию СКО.
"Это улучшит демографическую ситуацию в регионе и повлияет на сокращение безработицы на 4,9%", – резюмировал он.
Более 10 тысяч человек планируют переселить с юга на север Казахстана. Об этом на заседании Правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Планируется до 2025 года в СКО создать 97 тысяч рабочих мест, из них 59 тысяч – постоянных. Также в рамках комплексного плана Правительства по социально-экономическому развитию СКО на 2021-2025 годы при реализации проектов будет создано 16 тысяч постоянных и 10 тысяч временных рабочих мест", – сообщил Шапкенов.
Министр добавил, что, согласно предвыборной программе партии "Nur Otan", в рамках госпрограммы "Енбек" 300 тысяч человек пройдут обучение.
"Чтобы молодые люди реализовали свои бизнес-проекты. По программе "Енбек" мы каждый год будем трудоустраивать 25 тысяч человек", – отметил министр.
Кроме этого, по словам Шапкенова, в СКО планируется улучшить демографическую ситуацию, чтобы не было дисбаланса с другими регионами.
"Мы будем проводить добровольное переселение с других регионов. Принимать заявки будем на платформе биржи труда. Мы будем увеличивать субсидирование с 35 до 70 МРП (со 102 095 тенге до 204 190 тенге) именно тем, кто будет переселяться в СКО", – добавил министр.
В заключение глава ведомства сообщил, что в ближайшие годы порядка 10 тысяч человек будут переселены на территорию СКО.
"Это улучшит демографическую ситуацию в регионе и повлияет на сокращение безработицы на 4,9%", – резюмировал он.
Quote:
Свыше 500 млрд тенге выделят на развитие СКО https://express-k.kz/news/na_mestakh/svyshe_500_mlrd_tenge_vydelyat_na_razvitie_sko-178519
Опубликовано: 30 Марта 2021 Автор: Елена ЧЕРНЫШОВА | Северо-Казахстанская область
На заседании правительства принят комплексный план развития Северо-Казахстанской области на 2021–2025 годы.
Об этом в социальных сетях сообщил аким СКО Кумар Аксакалов, отметив, что сегодня важный день в жизни региона.
«Это стало возможным благодаря поддержке елбасы и президента, – написал на своей странице в Facebook глава региона. – Мы целый год работали с министерствами над разработкой и принятием этого важного документа. В ближайшие пять лет регион получит свыше 500 млрд тенге из республиканского бюджета. Более 100 млрд тенге ежегодно. Это колоссальная поддержка для экономики нашей области».
Аксакалов рассказал, что будут построены 52 молочные фермы, шесть откормочных площадок, две птицефабрики, запустят 10 новых промышленных предприятий. В рамках комплексного плана огромные средства будут направлены на улучшение жизни во всех населенных пунктах. Преобразятся школы, медицинские учреждения, будут отремонтированы внутрипоселковые дороги и сети водоснабжения.
«Мы нарастим объемы строительства, за пять лет будет построено свыше двух миллионов квадратных метров жилья, – пояснил аким. – В селах откроют 47 медицинских объектов, продолжится большая стройка новой многопрофильной больницы в Петропавловске. За пять лет на обновление оборудования в больницах направим свыше 12 млрд тенге».
Запланировано строительство новых школ, завершится возведение современного учебного корпуса с 73 лабораториями для университета. В Петропавловске откроют новый вуз по типу Nazarbayev University.
Также финансы пойдут на развитие туризма в Имантау-Шалкарской курортной зоне. В областном центре появится большой Дворец спорта на три тысячи мест, где можно будет проводить соревнования международного уровня.
«Уже в этом году предстоит огромная работа по реализации нового комплексного плана, – подчеркнул Аксакалов. – Благодаря финансовым вливаниям североказахстанцы ощутят позитивные изменения во всех сферах».
Опубликовано: 30 Марта 2021 Автор: Елена ЧЕРНЫШОВА | Северо-Казахстанская область
На заседании правительства принят комплексный план развития Северо-Казахстанской области на 2021–2025 годы.
Об этом в социальных сетях сообщил аким СКО Кумар Аксакалов, отметив, что сегодня важный день в жизни региона.
«Это стало возможным благодаря поддержке елбасы и президента, – написал на своей странице в Facebook глава региона. – Мы целый год работали с министерствами над разработкой и принятием этого важного документа. В ближайшие пять лет регион получит свыше 500 млрд тенге из республиканского бюджета. Более 100 млрд тенге ежегодно. Это колоссальная поддержка для экономики нашей области».
Аксакалов рассказал, что будут построены 52 молочные фермы, шесть откормочных площадок, две птицефабрики, запустят 10 новых промышленных предприятий. В рамках комплексного плана огромные средства будут направлены на улучшение жизни во всех населенных пунктах. Преобразятся школы, медицинские учреждения, будут отремонтированы внутрипоселковые дороги и сети водоснабжения.
«Мы нарастим объемы строительства, за пять лет будет построено свыше двух миллионов квадратных метров жилья, – пояснил аким. – В селах откроют 47 медицинских объектов, продолжится большая стройка новой многопрофильной больницы в Петропавловске. За пять лет на обновление оборудования в больницах направим свыше 12 млрд тенге».
Запланировано строительство новых школ, завершится возведение современного учебного корпуса с 73 лабораториями для университета. В Петропавловске откроют новый вуз по типу Nazarbayev University.
Также финансы пойдут на развитие туризма в Имантау-Шалкарской курортной зоне. В областном центре появится большой Дворец спорта на три тысячи мест, где можно будет проводить соревнования международного уровня.
«Уже в этом году предстоит огромная работа по реализации нового комплексного плана, – подчеркнул Аксакалов. – Благодаря финансовым вливаниям североказахстанцы ощутят позитивные изменения во всех сферах».
Мы будем увеличивать субсидирование с 35 до 70 МРП (со 102 095 тенге до 204 190 тенге) именно тем, кто будет переселяться в СКО", – добавил министр.
То есть будут платить меньше чем средняя зарплата ???
Quote:
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в феврале 2021 года составила 223 213 тенге