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В Казахстане
С 8-го апреля казахстанцы смогут записаться на вакцинацию через eGov
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danilov 07 Апреля 2021 в 19:02:56
"8 апреля Министерство здравоохранения планирует запустить услугу записи на вакцинацию на портале электронного правительства. Для этого гражданину необходимо будет авторизоваться на портале электронного правительства и подать заявку, где необходимо будет указать только медорганизацию по региону прописки, после чего заявка поступает на распределение и рассмотрение в медорганизацию", - рассказал Алексей Цой на брифинге СЦК.

По его словам, медорганизации распределяют заявки с указанием времени проведения вакцинации. После распределения гражданин на портале электронного правительства увидит дату, время посещения медорганизации, а также дополнительно получит SMS.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 07.04.2021 в 23:48:04   # 775775
У нас пол Казахстана живут не там где прописаны. Даму мед ихний работает через жопу,у ребенка по 4 родителя.Еще взять в расчет что с вакциной будут накладки. Очередной план далекий от реальности.
Жопа-уникальный интерфейс,через нее можно делать все
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  kkafp 08.04.2021 в 05:08:51   # 775779
8 апреля 5 утра, авторизовался попробовал записаться, в egov нашёл «Запись на вакцинацию» далее выбираю Шымкент, выбрать второй обязательный для заказа услуги пункт «Медицинская организация» невозможно, так как не добавлено ни одной медицинской организации в выпадающем списке, кнопка отправить запрос не активна. Буду пробовать позднее, надеюсь заработает.
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  Софруджу 08.04.2021 в 07:52:46   # 775781
kkafp 08.04.2021 в 05:08:51 # 775779
Если цель, тестировать или троллить систему, продолжай. Если цель привиться, совет от души - просто иди в поликлинику
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  kkafp 08.04.2021 в 08:10:30   # 775782
Цитата: Софруджу от 08.04.2021 01:52:46
kkafp 08.04.2021 в 05:08:51 # 775779
Если цель, тестировать или троллить систему, продолжай. Если цель привиться, совет от души - просто иди в поликлинику

Время 8 утра, всё заработало, записался.
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