С 8-го апреля казахстанцы смогут записаться на вакцинацию через eGov

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danilov 07 Апреля 2021 в 19:02:56
По его словам, медорганизации распределяют заявки с указанием времени проведения вакцинации. После распределения гражданин на портале электронного правительства увидит дату, время посещения медорганизации, а также дополнительно получит SMS.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 07.04.2021 в 23:48:04 # 775775
Жопа-уникальный интерфейс,через нее можно делать все
Если цель, тестировать или троллить систему, продолжай. Если цель привиться, совет от души - просто иди в поликлинику
Цитата: Софруджу от 08.04.2021 01:52:46
kkafp 08.04.2021 в 05:08:51 # 775779
Если цель, тестировать или троллить систему, продолжай. Если цель привиться, совет от души - просто иди в поликлинику
kkafp 08.04.2021 в 05:08:51 # 775779
Если цель, тестировать или троллить систему, продолжай. Если цель привиться, совет от души - просто иди в поликлинику
Время 8 утра, всё заработало, записался.