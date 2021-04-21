В Казахстане растёт темп вакцинации

Дутые-недутые это точно не скажешь. Но среди моих знакомых коллег, соседей, родственников тоже уже многие привились. Не скажу, что треть, но многие. Хотя лично знаю и совершенно бешеных противников - караул, масоны правят миром, всем вживляют чип, все привитые умрут, от нас скрывают, сколько привитых умерло, на земле останется "золотой миллиард" и т.д.Сам сделал уже оба компонента. Реакции оба раза не было никакой