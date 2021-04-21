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В Казахстане
В Казахстане растёт темп вакцинации
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danilov 21 Апреля 2021 в 12:04:20
766 614 человек провакцинировано в Казахстане на 21 апреля 2021 г


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  AleksX 21.04.2021 в 12:29:25   # 776509
Дутые цифры
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  Dimmon 21.04.2021 в 12:55:38   # 776510
Quote:
Дутые цифры

в моем окружении привиты уже 30%
с чего вы взяли что цифры раздуты? склонность к негативизму или просто захотелось ляпнуть?
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  Zoggyla 21.04.2021 в 13:10:15   # 776514
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  Софруджу 21.04.2021 в 13:57:55   # 776515
Дутые-недутые это точно не скажешь. Но среди моих знакомых коллег, соседей, родственников тоже уже многие привились. Не скажу, что треть, но многие. Хотя лично знаю и совершенно бешеных противников - караул, масоны правят миром, всем вживляют чип, все привитые умрут, от нас скрывают, сколько привитых умерло, на земле останется "золотой миллиард" и т.д.
Сам сделал уже оба компонента. Реакции оба раза не было никакой
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  шымкентский 21.04.2021 в 14:20:36   # 776516
Много знакомых в реале привилось
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  Zoggyla 21.04.2021 в 14:24:46   # 776517
А мои знакомые из барселоны не торопятся.
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  Zoggyla 21.04.2021 в 14:37:53   # 776519
Растет темп вакцинации
У ковида прострация
Мутаций убыстрился рост
Кто против вакцинации
Есть риск попасть в прострацию
Пересекая пограничный пост.
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  Yerla 21.04.2021 в 14:52:32   # 776520
на работе почти все привились .. понаблюдаю за ними как можно больше и потом придется тоже прививаться ..
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  старик 21.04.2021 в 18:51:43   # 776528
Zoggyla мне лично нравятся Ваши стихотворные опусы. А по вакцинации: когда я вакцинировался, пришлось ждать около часа-так много было желающих, так что верю.
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  Рамзес 21.04.2021 в 19:30:39   # 776531
Цитата: Софруджу от 21.04.2021 07:57:55
Дутые-недутые это точно не скажешь. Но среди моих знакомых коллег, соседей, родственников тоже уже многие привились. Не скажу, что треть, но многие. Хотя лично знаю и совершенно бешеных противников - караул, масоны правят миром, всем вживляют чип, все привитые умрут, от нас скрывают, сколько привитых умерло, на земле останется "золотой миллиард" и т.д.
Сам сделал уже оба компонента. Реакции оба раза не было никакой
О каком золотом лярде идет вопрос?Что вы пургу несете о перенаселении планеты то,взгляните на территорию России или Казахстана - какой процент населения на квадратный метр?Тот же Китай в котором больше чем 1.5 лярда якобы живет 30-40% используют и при этом мегаполисы мертвые отстраивают где ни кто не живет.
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  Рамзес 21.04.2021 в 19:46:34   # 776533
Ребят прошу извинить если задел,просто уже накипело - ну не хочешь не делай.У самого два одноклассника медики - оба сделали.
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  Софруджу 21.04.2021 в 19:49:53   # 776535
О каком золотом лярде идет вопрос?Что вы пургу несете о перенаселении планеты то,взгляните на территорию России или Казахстана - какой процент населения на квадратный метр?Тот же Китай в котором больше чем 1.5 лярда якобы живет 30-40% используют и при этом мегаполисы мертвые отстраивают где ни кто не живет.

Я несу пургу? Я написал об этих бреднях в сугубо негативном смысле
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  Zoggyla 21.04.2021 в 20:13:44   # 776539
Без бреда. Каждому человеку Земли сотку тайги, кубометр Байкала, гектар Амозонской сельвы и по мешку травы.
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  Ал 21.04.2021 в 20:35:01   # 776541
Цитата: Zoggyla от 21.04.2021 14:13:44
Без бреда. Каждому человеку Земли сотку тайги, кубометр Байкала, гектар Амозонской сельвы и по мешку травы.




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  Panasonic 21.04.2021 в 21:32:26   # 776550
Цитата: Софруджу от 21.04.2021 07:57:55
Дутые-недутые это точно не скажешь. Но среди моих знакомых коллег, соседей, родственников тоже уже многие привились. Не скажу, что треть, но многие. Хотя лично знаю и совершенно бешеных противников - караул, масоны правят миром, всем вживляют чип, все привитые умрут, от нас скрывают, сколько привитых умерло, на земле останется "золотой миллиард" и т.д.
Сам сделал уже оба компонента. Реакции оба раза не было никакой

Я тоже наслышан и насмотрен о таких вещах. Надеюсь, это всего лишь чья-то больная фантазия.
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