В Казахстане растёт темп вакцинации

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danilov 21 Апреля 2021 в 12:04:20
Комментарии, по рейтингу, по дате
Дутые цифры
в моем окружении привиты уже 30%
с чего вы взяли что цифры раздуты? склонность к негативизму или просто захотелось ляпнуть?
Цитата: AleksX от 21.04.2021 06:29:25За ляпы - в парилку пойдете!
Дутые цифры
Дутые цифры
Сам сделал уже оба компонента. Реакции оба раза не было никакой
шымкентский 21.04.2021 в 14:20:36 # 776516
У ковида прострация
Мутаций убыстрился рост
Кто против вакцинации
Есть риск попасть в прострацию
Пересекая пограничный пост.
Цитата: Софруджу от 21.04.2021 07:57:55О каком золотом лярде идет вопрос?Что вы пургу несете о перенаселении планеты то,взгляните на территорию России или Казахстана - какой процент населения на квадратный метр?Тот же Китай в котором больше чем 1.5 лярда якобы живет 30-40% используют и при этом мегаполисы мертвые отстраивают где ни кто не живет.
Дутые-недутые это точно не скажешь. Но среди моих знакомых коллег, соседей, родственников тоже уже многие привились. Не скажу, что треть, но многие. Хотя лично знаю и совершенно бешеных противников - караул, масоны правят миром, всем вживляют чип, все привитые умрут, от нас скрывают, сколько привитых умерло, на земле останется "золотой миллиард" и т.д.
Сам сделал уже оба компонента. Реакции оба раза не было никакой
Дутые-недутые это точно не скажешь. Но среди моих знакомых коллег, соседей, родственников тоже уже многие привились. Не скажу, что треть, но многие. Хотя лично знаю и совершенно бешеных противников - караул, масоны правят миром, всем вживляют чип, все привитые умрут, от нас скрывают, сколько привитых умерло, на земле останется "золотой миллиард" и т.д.
Сам сделал уже оба компонента. Реакции оба раза не было никакой
Я несу пургу? Я написал об этих бреднях в сугубо негативном смысле
Цитата: Zoggyla от 21.04.2021 14:13:44
Без бреда. Каждому человеку Земли сотку тайги, кубометр Байкала, гектар Амозонской сельвы и по мешку травы.
Без бреда. Каждому человеку Земли сотку тайги, кубометр Байкала, гектар Амозонской сельвы и по мешку травы.
Цитата: Софруджу от 21.04.2021 07:57:55
Дутые-недутые это точно не скажешь. Но среди моих знакомых коллег, соседей, родственников тоже уже многие привились. Не скажу, что треть, но многие. Хотя лично знаю и совершенно бешеных противников - караул, масоны правят миром, всем вживляют чип, все привитые умрут, от нас скрывают, сколько привитых умерло, на земле останется "золотой миллиард" и т.д.
Сам сделал уже оба компонента. Реакции оба раза не было никакой
Дутые-недутые это точно не скажешь. Но среди моих знакомых коллег, соседей, родственников тоже уже многие привились. Не скажу, что треть, но многие. Хотя лично знаю и совершенно бешеных противников - караул, масоны правят миром, всем вживляют чип, все привитые умрут, от нас скрывают, сколько привитых умерло, на земле останется "золотой миллиард" и т.д.
Сам сделал уже оба компонента. Реакции оба раза не было никакой
Я тоже наслышан и насмотрен о таких вещах. Надеюсь, это всего лишь чья-то больная фантазия.