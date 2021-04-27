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GoodZone 27 Апреля 2021 в 10:10:52
Как отметил премьер-министр Аскар Мамин, в 2021 году на проект "Ауыл ел бесегі" выделено 105 млрд тенге, что позволит модернизировать 480 сел, в которых проживает 1,3 млн человек.
В течение пяти лет будет выделено 800 млрд тенге. Будет улучшена дорожная, инженерная и социальная инфраструктура. Это позволит улучшить качество жизни семи миллионов сельских жителей.
Главная цель реализации всех этих планов состоит в том, чтобы каждый сельский житель почувствовал улучшение качества жизни.
Daynews.kz рассказывает, как правительство будет повышать уровень жизни в селах и какие конкретно меры будут приняты.
Минсельхоз: В селах создадут 500 тысяч рабочих мест
Как отметил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, в сфере АПК за пять лет будет реализовано 845 проектов на сумму 4,5 трлн тенге с созданием 500 тысяч рабочих мест, создано семь экосистем с вовлечением 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств.
Принимаемые меры позволят повысить доходы сельских жителей и в целом качество жизни на селе.
"По импортозамещению до 2024 года планируется запустить 19 птицефабрик, 35 промышленных молочно-товарных ферм ежегодно, 9 мясоперерабатывающих предприятий, а также строительство нового сахарного завода в Жамбылской области", – сказал он на заседании правительства.
В ближайшие пять лет сельчанам планируется выдать 50 тысяч микрокредитов на сумму 250 млрд тенге по программе "Енбек". По этой программе в 2020 году было направлено 43,2 млрд тенге, это позволило выдать более 11 тысяч микрокредитов, из которых 60% составляют стартап-проекты.
По программе "Кең Дала" ежегодно на проведение весенне-полевых и уборочных работ выделяется бюджетный кредит в объеме 70 млрд тенге, добавил министр. В 2020 году также предусмотрено краткосрочное кредитование 2400 товаропроизводителей на общую сумму 70 млрд тенге для посева сельхозкультур на площади 3 млн га.
В 2021 году планируется внедрить новый механизм строительства жилья на селе, который предусматривает субсидирование 50% затрат работодателя при строительстве жилья для работников в селах, что позволит привлечь молодые кадры в сельскую местность. Эту инициативу неоднократно поднимал агробизнес, и правительство поддержало ее.
В целом в результате реализации Нацпроекта планируется за пять лет повысить производительность труда в 2,5 раза.
Минэнерго: К 2025 году 246 сельских населенных пунктов будут газифицированы
Уровень газификации в Казахстане составляет 53,07%. Из 6 162 населенных пунктов страны газифицированы 1 468, в том числе 1 428 сельских, сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев на заседании правительства.
"Из 18,5 млн населения страны на сегодняшний день получили доступ к газу 9,8 млн человек, в том числе 4 млн человек в сельских населенных пунктах", – уточнил министр.
Наиболее газифицированные регионы, уровень газификации которых составляет более 90%:
Атырауская область – 99,6%;
Мангистауская область – 99%;
Алматы – 98,8%;
Западно-Казахстанская область – 96,5%,
Шымкент – 92,1%;
Актюбинская область – 90,1%.
По имеющимся и перспективным проектам газификации составлен прогнозный План газификации сельских населенных пунктов, согласно которому ожидается газифицировать дополнительно порядка 246 сельских населенных пунктов, или 900 тысяч человек, к 2025 году.
"В 2021 году – 52 сельских населенных пункта, или 389 тысяч человек, в 2022 году – 49 сельских населенных пунктов, в 2023 году – 76 сельских населенных пунктов, 2024 году – 31 сельский населенный пункт и в 2025 году – 43 сельских населенных пункта", – отметил Нурлан Ногаев.
Ускоренные темпы газификации и поддержка заявленных сумм финансирования позволят планомерно достичь показателей и к 2025 году обеспечить природным газом 11,05 млн человек страны, в том числе 4,9 млн человек в сельских населенных пунктах, добавил глава минэнерго.
Минздрав: Врачам на селе увеличат подъемные пособия с 100 до 1000 МРП
Медицинские услуги сельскому населению в Казахстане оказывают 5 272 амбулаторно-поликлинических объекта здравоохранения.
По словам министра здравоохранения Алексея Цоя, в 2021 году в селах запланировано строительство и открытие 90 объектов ПМСП на общую сумму 12,7 млрд тенге, в том числе 36 медицинских, 20 фельдшерско-акушерских пунктов и 34 врачебных амбулаторий.
"В ближайшие пять лет планируется строительство 515 ампбулаторно-поликлинических организаций на сумму 95 млрд тенге, в том числе 211 медицинских, 158 фельдшерско-акушерских пунктов, 127 врачебных амбулаторий и 19 поликлиник и центров ПМСП", – уточнил министр.
Кроме того, акиматами регионов запланировано проведение капитального ремонта в более 580 изношенных объектах ПМСП.
Сельских пациентов обслуживают 13 межрайонных больниц, добавил Алексей Цой. Дополнительно будут модернизированы 25 районных больниц, тем самым на селе будет обеспечено соблюдение принципа "золотого часа".
Межрайонные больницы в своем составе будут иметь: малоинвазивные кардиологические центры, инсультные центры II-III уровня; перинатальные центры; центры политравмы и хирургии; реабилитационные отделения, которые будут обеспечены ангиографами, компьютерными томографами, аппаратами ИВЛ, реабилитационным оборудованием.
В итоге численность обслуживаемого сельского населения по правилу оказания экстренных медицинских услуг в течение часа увеличится в 2 раза – с 2,5 млн до 5 млн человек.
Согласно статистике, в сельских больницах не хватает 3 104 медработников.
Для обеспечения ожидаемой потребности в кадровых ресурсах здравоохранения на селе нами совместно с регионами предусмотрены следующие меры:
увеличение подъемных пособий с 100 до 1000 МРП (1 МРП – 2 917 тенге);
обязательное обеспечение жильем специалистов, прибывших на работу в село;
поэтапное увеличение заработной платы до 2,5 раз к средней по экономике в 2023 году.
В результате принятых мер обеспеченность врачами общей практики и узкими специалистами к 2023 году составит 100%. Наряду с этим будет обеспечено обучение к 2025 году до 7,3 тысячи специалистов ежегодно.
К концу 2025 году минздрав обещает обеспечить доступом к сети интернет 90% медицинских организаций ниже районного уровня и в отдаленных сельских населенных пунктах. Сейчас интернет проведут только в 4 447 организаций здравоохранения из 5 264.
Для обеспечения квалифицированной медицинской помощью в труднодоступных сельских населенных пунктах ежегодно планируется более 2 160 вылетов специалистов санитарной авиации.
"Обеспечена поставка в регионы 1 167 единиц санитарного автотранспорта, из них на село 37%, или 432 единицы. Ежегодно в сельской местности планируется обслуживание порядка 2 млн вызовов скорой медицинской помощи", – добавил министр.
Минкульт: за пять лет построят 748 объектов культуры и 1 719 спортивных объектов
Создание современной, комфортной социально-культурной и спортивной среды для жителей села, а также развитие творческого и спортивного потенциала детей, проживающих в сельских населенных пунктах, является приоритетной задачей министерства культуры и спорта, отметила глава ведомства Актоты Раимкулова.
"До 2025 года будет реализовано 748 инфраструктурных проектов, в том числе строительство 180 и ремонт 568 объектов культуры. В 2021 году будет реализовано строительство 36 и ремонт 112 объектов культуры. В результате реализации инфраструктурных проектов на селе будет создано 760 новых постоянных рабочих в сфере культуры, а также повысится уровень удовлетворенности населения качеством оказанных услуг в сфере культуры на селе до 72%", – сказала она на заседании правительства.
В сфере спорта в сельских населенных пунктах функционируют порядка 24 тысяч спортивных сооружений. Возрастающая потребность граждан, желающих заниматься спортом, обнажает проблемы обеспеченности регионов, особенно в сельской местности, спортивными объектами.
Для решения вопроса до 2025 года планируется реализация 1 719 инфраструктурных проектов, в том числе строительство 881 и ремонт 838 объектов спорта на селе.
Доля граждан, занимающихся спортом, составляет 5,9 млн человек, или 31,6%, из них в сельской местности – 2,3 млн человек, что составляет 30,7%.
Немаловажным являются вопросы подготовки спортивного резерва, повышение спортивного мастерства юных атлетов. Для достижения поставленных целей в 2025 году будет доведено 270 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 142 детско-подростковых клуба (ДПК), 55 детско-юношеских клубов физической подготовленности (ДЮКФП).
Кроме того, будет увеличено количество штатных инструкторов по спорту в каждом сельском округе и доведение их количества до 3 561 человек в 2025 году (в 2021 году – 3 000 человек).
Также предусмотрена доплата учителям физической культуры в размере 100% от базового должностного оклада за организацию и ведение спортивных секций в школах. Также будет увеличена в 2 раза заработная плата тренеров-преподавателей.
МОН РК: "Цифрового репетитора" для сельских школьников введут в РК
В Казахстане всего 5 268 сельских школ, где работают 182 тысячи учителей. Малокомплектных школ – 2 757, это 37% от общего количества.
Для улучшения качества образования на селе к 2025 году планируем провести модернизацию 5000 школ. Из них в 2021 году будут модернизированы 1 015 школ, уточнил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.
"К 2025 году планируется строительство 315 новых школ, в том числе в 2021 году – 83 школ. Немаловажным вопросом является развитие дополнительного образования на селе. Сегодня дополнительным образованием охвачено 40% сельских школьников. К 2025 году запланирован 100% охват. С 2021 года впервые внедряется механизм размещения государственного заказа на дополнительное образование детей", – доложил министр на заседании правительства.
Особое внимание уделяется вопросу раннего выявления особых потребностей у детей и их своевременной коррекции. По словам главы МОН РК, 58 тысяч детей с особыми потребностями на селе нуждаются в поддержке. Для этого планируется расширить сеть психолого-медико-педагогических кабинетов и кабинетов коррекции на селе.
К 2025 году стоит задача на 100% обеспечить школы квалифицированными педагогами.
"Планируется переход на окладную систему оплаты труда педагогов, с 2021 года – переход от 18-часовой нагрузки на 16-часовую. Также планируется сокращение срока отработки для молодых специалистов, прибывших на работу в село, введение «цифрового репетитора» для сельских школьников", – добавил министр.
Для развития системы технического и профессионального образования на селе 40 сельским колледжам выделено 10 млрд тенге. Организована работа по дуальному обучению и обновлению образовательных программ.
МИИР РК: 305 тысяч жилищ будет построено в селах Казахстана
Жилищный фонд в сельской местности составляет 1,8 млн, или 33,3% от общего фонда. Эти цифры во время заседания правительства озвучил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.
В селах планируется ввести еще 24 млн кв. м, 305 тысяч жилищ. Из них уже в 2021 году будет построено 4 млн. кв. м (51 тысяча жилищ).
За счет государственных средств также будет доступно 160 тысяч кв. м арендного жилья (2 тысячи жилищ).
Необходимой инфраструктурой будет обеспечено 235 тысяч казахстанских земельных участков, из них в областных центрах, малых городах – 125 тысяч, в сельской местности – 110 тысяч.
"Ежегодно по 47 тысяч земельных участков будут обеспечены инфраструктурой, из них в областных центрах, малых городах – 25 тысяч и в сельской местности – 22 тысячи", – добавил Атамкулов.
В 2021 году выделено 23,6 млрд тенге, что позволит обеспечить в селах 22,7 тысячи земельных участков инженерными сетями.
Выслушав доклады, премьер-министр Аскар Мамин поручил:
министерству национальной экономики обеспечить координацию работы по комплексному развитию сельских территорий с соответствующими показателями и единым подходом;
министерству сельского хозяйства совместно с холдингом «Байтерек» и акиматами обеспечить стабильное финансирование АПК с учетом увеличения потребности в кредитных средствах в сельской местности, реализацию всех запланированных проектов;
министерствам индустрии, энергетики, здравоохранения, образования и культуры совместно с акиматами регионов принять все необходимые меры и обеспечить достижение целевых индикаторов по развитию сельских территорий к 2025 году.
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