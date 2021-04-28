СК «Фармация» закупила партию вакцины Hayat-Vax

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danilov 28 Апреля 2021 в 12:07:33
Партия вакцины компании «Sinopharm» после отгрузки на хабы Единого дистрибьютора будет в первую очередь использована для нужд контингента холдинга. Затем оставшееся количество вакцин Hayat-Vax будет направлено для желающих сделать прививку среди населения.
Поставка данной вакцины будет осуществляется со следующим графиком: до 30 апреля 2021 года — 400 000 доз; май 2021 года — 600 000 доз.
Справочно: Вакцина «Sinopharm» Hayat-Vax (SARS-CoV-2 (Vero Cell) против коронавирусной инфекции COVID-19, инактивированная в предварительно заполненном шприце или флаконе, условия хранения +2 — +8 градусов.
Рекомендуется введение двух доз вакцин на человека, вторая доза проводится через 14 дней после первой инъекции. Производственная площадка Gulf Pharmaceutical Industries Julphar, ОАЭ; Поставщик — «G42 MEDICATIONS TRADING» LLC; Субстанция SARS-CoV-2 (Vero Cell) произведена на базе WIBP (Wuhan Bio-Institute Biological Products Co., Ltd) и BIBP (Beijing Bio-Institute Biological Products Co., Ltd). Обе производственные площадки принадлежат Sinopharm.
Комментарии, по рейтингу, по дате
почему ск фармация не покупает казахстанскую Вакцину
ее произвели пока только 50 тыс шт, фармация все выкупила