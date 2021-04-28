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В Казахстане
СК «Фармация» закупила партию вакцины Hayat-Vax
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danilov 28 Апреля 2021 в 12:07:33
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — СК «Фармация» закуплена партия вакцины Hayat-Vax (SARS-CoV-2 (Vero Cell) против коронавирусной инфекции в количестве 1 000 000 доз для вакцинации коллектива АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Партия вакцины компании «Sinopharm» после отгрузки на хабы Единого дистрибьютора будет в первую очередь использована для нужд контингента холдинга. Затем оставшееся количество вакцин Hayat-Vax будет направлено для желающих сделать прививку среди населения.

Поставка данной вакцины будет осуществляется со следующим графиком: до 30 апреля 2021 года — 400 000 доз; май 2021 года — 600 000 доз.

Справочно: Вакцина «Sinopharm» Hayat-Vax (SARS-CoV-2 (Vero Cell) против коронавирусной инфекции COVID-19, инактивированная в предварительно заполненном шприце или флаконе, условия хранения +2 — +8 градусов.

Рекомендуется введение двух доз вакцин на человека, вторая доза проводится через 14 дней после первой инъекции. Производственная площадка Gulf Pharmaceutical Industries Julphar, ОАЭ; Поставщик — «G42 MEDICATIONS TRADING» LLC; Субстанция SARS-CoV-2 (Vero Cell) произведена на базе WIBP (Wuhan Bio-Institute Biological Products Co., Ltd) и BIBP (Beijing Bio-Institute Biological Products Co., Ltd). Обе производственные площадки принадлежат Sinopharm.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 28.04.2021 в 12:14:22   # 776994
Началась гонка вакцин. Как-то все это выглядит весело. Главное, чтобы потом паспорта вакцинации или справки от той или иной вакцины оказались действительными. И если будет введена практика посещения зарубежья только по бумаге, чего-нибудь скандального не вышло.
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  Dimmon 28.04.2021 в 14:01:13   # 776995
оставьте sinovac для противников вакцинации
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  shlenchak 28.04.2021 в 16:11:51   # 776998
Пзц почему ск фармация не покупает казахстанскую Вакцину?
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  Dimmon 28.04.2021 в 16:21:20   # 776999
Quote:
почему ск фармация не покупает казахстанскую Вакцину

ее произвели пока только 50 тыс шт, фармация все выкупила
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