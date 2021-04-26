В структуре смертности от онкозаболеваний в Казахстане рак легкого занимает первое место

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danilov 29 Апреля 2021 в 15:06:36
Рак легкого – наиболее распространенное злокачественное новообразование в мире. Согласно данным Международного Агентства по изучению рака (МАИР), ежегодно более 2 млн мужчин и женщин заболевают раком легкого, из них две трети – мужчины (1 368 524) и одна треть женщины (725 352). Рак легкого является главной причиной смертности от рака во всем мире - ежегодно от этого заболевания умирает почти 1,8 млн человек.
Основной причиной рака легкого является курение, в том числе пассивное (около 90% всех случаев).
Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии.
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