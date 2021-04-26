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В Казахстане
В структуре смертности от онкозаболеваний в Казахстане рак легкого занимает первое место
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danilov 29 Апреля 2021 в 15:06:36
«В Казахстане рак легкого является самым распространенным видом злокачественных новообразований, после рака молочной железы. Около 3500 случаев рака легкого выявляется в РК ежегодно. В структуре смертности от онкозаболеваний в Казахстане рак легкого тоже занимает первое место: примерно 6-7 казахстанцев умирают от рака легкого ежедневно», - говорит председатель правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии», главный онколог МЗ РК, д.м.н.Диляра Кайдарова.

Рак легкого – наиболее распространенное злокачественное новообразование в мире. Согласно данным Международного Агентства по изучению рака (МАИР), ежегодно более 2 млн мужчин и женщин заболевают раком легкого, из них две трети – мужчины (1 368 524) и одна треть женщины (725 352). Рак легкого является главной причиной смертности от рака во всем мире - ежегодно от этого заболевания умирает почти 1,8 млн человек.

Основной причиной рака легкого является курение, в том числе пассивное (около 90% всех случаев).

Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии.
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