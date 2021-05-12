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В Казахстане
Строительство в Туркестане: ряд новых объектов презентовали Елбасы
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danilov 12 Мая 2021 в 15:53:24
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  звукач 12.05.2021 в 16:19:52   # 777658
Жить стало лучше,жить стало веселей. (сарказм если что)
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  DITRX 12.05.2021 в 17:09:07   # 777659
хорошый проект можно много туристов привлечь. Но что бы приехали туристы для них нужно сосдать условия. Аэропорт построили молодцы. но я видел только рейс в Стамбул и то по цены 67 000 тг и почему в Стамбул он сам по себе туристический город. Дажи если Турки и захотят отдохнуть то им лучше в Европу полететь цены в разы дешевле. . Но что получим по итогу получим думаю будет как и с экспо много вливания а окупаций 0
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  DITRX 12.05.2021 в 17:11:44   # 777660
вчера ночью пролистал цены на билеты на самолёт. Астана - Дубай 18 000 ( 16 мая). Дубай - София 20 000 тг. София - милан 5 000. милан - Париж 5000. Париж Лондон 5000 из лондона в Астану 70000 . Можно так нормально города посмотреть
Думаю в 200 к можно уложиться. Один раз живём как говорится.
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