Казахстанцам будут платить за сообщения о невыдаче чека в магазинах и других объектах

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bIP6bIC 18 Мая 2021 в 16:15:04
Это постановление правительства РК «Об утверждении Правил вознаграждения лиц, сообщивших о фактах нарушения применения контрольно-кассовой машины и оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек, в случае подтверждения такого факта».
Согласно основным положениям постановления, после подтверждения такого факта нарушения, сообщившему о нем человеку за счет государственного бюджета будет выплачено вознаграждение в размере одна тысяча тенге.
Что нужно для получения вознаграждения
Для того, чтобы получить вознаграждение, нужно сообщить в органы государственных доходов о нарушениях, связанных с невыдачей чека или отказе в приеме банковской карты субъектами предпринимательства или частными нотариусами. Данное правонарушение в обязательном порядке должно быть зафиксировано на видео.
Также нужно предоставить данные о расположении нарушившего закон о налогообложении объекта, в том числе адрес, наименование, номер бутика, места на рынке, офиса и так далее.
Заявитель также должен предоставить свои личные данные, в частности, фамилию, имя, отчество, ИИН и номер мобильного телефона. Также он должен подписать согласие или отказ в получении вознаграждения за сообщение о факте нарушения.
В постановлении говорится, что всю информацию нужно будет отправить через мобильное приложение, но его точное название пока не сообщается.
Когда заплатят вознаграждение
После отправки информации о правонарушении, заявителю не стоит сразу ждать вознаграждения. Орган госдоходов по месту совершения нарушения сначала должен проверить информацию.
Если факт нарушения будет доказан, то субъект предпринимательства будет наказан согласно Административному кодексу РК. Вступившее в законную силу постановление об административном правонарушении или оплата административного штрафа будут являться подтверждением факта нарушения.
Только после этого вознаграждение будет переведено назначенным мобильным оператором на баланс номера телефона заявителя. А если факт нарушения признается неподтвержденным, то заявитель ничего не получит.
Также отметим, что данное постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть, с 28 мая текущего года.
Источник: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1913037-kazahstantsam-budut-platit-za-soobscheniya-o-nevydache-cheka-v-magazinah-i-drugih-obektah/
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