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В Казахстане
104 человека заболели коронавирусом после вакцинации
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danilov 19 Мая 2021 в 18:32:40
104 человека заболели коронавирусом после поучения двух компонентов вакцины. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Мы в обязательном порядке проводим мониторинг заболеваемости после вакцинации как после первого компонента, так и после второго компонента. На сегодня в целом по стране зарегистрирован 541 случай заболеваний после первого компонента. После второго компонента - 104 случая, - сообщила Айжан Есмагамбетова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Она объяснила, почему у некоторых не вырабатывается иммунитет к коронавирусной инфекции.

На сегодня эффективность "Спутник V" - 92%. Это значит, что у 8% может не быть иммунного ответа. А если посчитать количество прививок, которые получили наши граждане первым компонентом и вторым, то в принципе удельный вес после первого компонента составляет всего 0,02%, а после второго компонента - 0,03%. Эти цифры доказывают, что прививка эффективна, но никто никогда не говорил и не говорит, что прививка на 100% защищает от заболевания, - пояснила глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

По ее словам, результаты эпидемиологических расследований показали, что люди приходили на вакцинацию, когда уже были заражены коронавирусом.

Ранее сообщалось о 44 заболевших после вакцинации от коронавируса.

https://www.zakon.kz/5069359-104-cheloveka-zaboleli-koronavirusom.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 19.05.2021 в 21:56:25   # 778067
После первого компонента 21 день запрещено принимать любой алкоголь.
После второго компонента еще 21 день запрета.

42 дня организм не защищен проверенным средством
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  AleksX 20.05.2021 в 00:35:00   # 778072
После нашей Шымкенской "вакцинации" заболеет еще больше
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