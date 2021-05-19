104 человека заболели коронавирусом после вакцинации

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danilov 19 Мая 2021 в 18:32:40
Мы в обязательном порядке проводим мониторинг заболеваемости после вакцинации как после первого компонента, так и после второго компонента. На сегодня в целом по стране зарегистрирован 541 случай заболеваний после первого компонента. После второго компонента - 104 случая, - сообщила Айжан Есмагамбетова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Она объяснила, почему у некоторых не вырабатывается иммунитет к коронавирусной инфекции.
На сегодня эффективность "Спутник V" - 92%. Это значит, что у 8% может не быть иммунного ответа. А если посчитать количество прививок, которые получили наши граждане первым компонентом и вторым, то в принципе удельный вес после первого компонента составляет всего 0,02%, а после второго компонента - 0,03%. Эти цифры доказывают, что прививка эффективна, но никто никогда не говорил и не говорит, что прививка на 100% защищает от заболевания, - пояснила глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.
По ее словам, результаты эпидемиологических расследований показали, что люди приходили на вакцинацию, когда уже были заражены коронавирусом.
Ранее сообщалось о 44 заболевших после вакцинации от коронавируса.
https://www.zakon.kz/5069359-104-cheloveka-zaboleli-koronavirusom.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 19.05.2021 в 21:56:25 # 778067
После второго компонента еще 21 день запрета.
42 дня организм не защищен проверенным средством