Десятого ребенка ждет 35-летняя жительница Актау

Многодетной матерью жительница Актау стала в 35 лет стала .

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Старшей из них 19 лет

Валентин Стрыкало 2021-05-19 14:30

21

Свадьба в 15 лет? А это законно?



Алия 2021-05-19 15:35

15

Дети это хорошо ! НО в 35 лет иметь 10 детей , а там ещё родит в будущем не сомневаюсь ))А вообще она в 15 лет начала рожать , получается , что она была молода, глупа и наивна , ну а теперь то уже можно остановиться и пожалеть себя и своё здоровье . Мужа, ее здоровье видимо не особо волнует . В любом случае , здоровье изрядно подрывается после каждой беременности к неё организм не успевает восстановиться и муж ее награждает очередным шустриком сперматазоидом )) . Дети это хорошо и это бесспорно , но женщина должна задуматься в первую очередь сама о своём здоровье. Детям нужна мама здоровая , что бы проводила и находила время для каждого не только во время зачатия и рождения ,а всегда . Всегда получается мама проводит время с папой или на тоях с выступлениями )). Я понимаю это не мое дело)) , но это мое сугубо личное мнение. Конечно же здоровья им и получать детям больше любви , ласки и нежности от мамы



https://tengrinews.kz/story/desyatogo-rebenka-jdet-35-letnyaya-jitelnitsa-aktau-437811/