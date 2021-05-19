 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Десятого ребенка ждет 35-летняя жительница Актау
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Мая 2021 в 18:33:50
Многодетной матерью жительница Актау стала в 35 лет стала. У Гаухар Ешмухановай девять детей, и она находится в ожидании десятого. О необычной семье рассказали в пресс-службе городского акимата.



Сакен и Гаухар Ешмухановы связали себя узами брака в 2001 году. С тех пор у молодой семьи родились четверо сыновей и пять дочерей. Старшей из них 19 лет, младшему исполнилось девять месяцев. Пара также воспитывает двойняшек - мальчика и девочку.

Благодаря поддержке родных у многодетной женщины остается свободное время для хобби. Гаухар Ешмуханова занимается творчеством, поет на праздничных мероприятиях.

«Воспитывать и ухаживать за детьми помогают свекровь и старшие дочки. Благодаря их поддержке я нахожу время для себя. Старшие приглядывают за младшими, занимаются хозяйством дома», - поделилась Гаухар Ешмуханова.

Кроме того, семья Ешмухановых занимается благотворительностью и помогает другим многодетным семьям.

https://www.inaktau.kz/news/3106437/v-aktau-prozivaet-neobycnaa-mnogodetnaa-sema
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 19.05.2021 в 20:17:43   # 778053
Офигеть мамашка
поощрить | покарать
  Рамзес 19.05.2021 в 21:30:23   # 778059
Ну здоровья Маме и деткам - а папа молодца!
поощрить | покарать
  Ал 19.05.2021 в 21:38:28   # 778063
Quote:
Многодетной матерью жительница Актау стала в 35 лет стала.
...
Старшей из них 19 лет

35 - 19 = 16
Quote:
Валентин Стрыкало 2021-05-19 14:30
21
Свадьба в 15 лет? А это законно?

Алия 2021-05-19 15:35
15
Дети это хорошо ! НО в 35 лет иметь 10 детей , а там ещё родит в будущем не сомневаюсь ))А вообще она в 15 лет начала рожать , получается , что она была молода, глупа и наивна , ну а теперь то уже можно остановиться и пожалеть себя и своё здоровье . Мужа, ее здоровье видимо не особо волнует . В любом случае , здоровье изрядно подрывается после каждой беременности к неё организм не успевает восстановиться и муж ее награждает очередным шустриком сперматазоидом )) . Дети это хорошо и это бесспорно , но женщина должна задуматься в первую очередь сама о своём здоровье. Детям нужна мама здоровая , что бы проводила и находила время для каждого не только во время зачатия и рождения ,а всегда . Всегда получается мама проводит время с папой или на тоях с выступлениями )). Я понимаю это не мое дело)) , но это мое сугубо личное мнение. Конечно же здоровья им и получать детям больше любви , ласки и нежности от мамы

https://tengrinews.kz/story/desyatogo-rebenka-jdet-35-letnyaya-jitelnitsa-aktau-437811/
поощрить (3) | покарать
  Zoggyla 20.05.2021 в 07:52:06   # 778078
Че тут скажешь, Алия уже все написала.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь