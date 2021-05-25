В Казахстане электромобили освободят от утильсбора с 4 июня

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Гость 25 Мая 2021 в 16:18:39
Предложение об обнулении ставки утильсбора для электромобилей было инициировано "Оператором РОП" ещё в 2020 году. После совместной проработки и обсуждения 13 мая текущего года приказ подписал глава Минэкологии. 4 июня документ вступит в силу, и при ввозе на территорию Республики Казахстан или при производстве электромобилей, электроавтобусов или электрогрузовиков уплачивать утильсбор не потребуется, передают kolesa.kz.
Ранее утилизационный платёж за автомобиль с электродвигателем категории М1 составлял 437 550 тенге, а за категории М2, М3 — 1 166 800 тенге. Для грузовых транспортных средств размер утильсбора начинался с 1 020 950 тенге.
По информации АКАБ, сегодня в Казахстане зарегистрировано 422 электромобиля. В Минэкологии считают, что отмена утилизационного платежа позволит стимулировать производство электроавто в Казахстане, а также увеличить спрос на покупку экологически чистых транспортных средств.
Напомним, на сегодня завершена установка 103 скоростных электрозаправочных станций в городах Нур-Султан и Алматы, а также на трассе Нур-Султан — Боровое.
С полным списком электрозарядных станций в столице и Алматы можно ознакомиться здесь.
kolesa.kz
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