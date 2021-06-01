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В Казахстане
«За что платить?» – дальнобойщиков не устраивают ни цены, ни качество дорог
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danilov 01 Июня 2021 в 14:38:05




Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 01.06.2021 в 15:41:34   # 778987


Водитель заплатит бабло за проезд по дороге на которой будет вечный ремонт???

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