Неуд за работу

Раньше дороги курировали специализированные организации и институты, с инженерами, лабораториями, аналитическими отделами. Сейчас на месте этих организаций медицинские центры, типографии, коммерческая недвижимость, а выпускники отделений "строительство и эксплуатация автомобильных дорог" не могут найти работу по специальности.

Раньше дороги курировали специализированные организации и институты, с инженерами, лабораториями, аналитическими отделами. Сейчас на месте этих организаций медицинские центры, типографии, коммерческая недвижимость, а выпускники отделений "строительство и эксплуатация автомобильных дорог" не могут найти работу по специальности.

Раньше дороги курировали специализированные организации и институты, с инженерами, лабораториями, аналитическими отделами. Сейчас на месте этих организаций медицинские центры, типографии, коммерческая недвижимость, а выпускники отделений "строительство и эксплуатация автомобильных дорог" не могут найти работу по специальности.

заасфальтированные при строительстве микрорайонов дороги и площадки в 70-76 годах прослужили лет 30 и долго оставались в довольно неплохом состоянии, а дороги после обновления, лет 5-10 назад, уже в ямах и колдобинах, с огромными лужами в дождливую погоду.

- по поводу дорог раньше - ничего сказать не могу, не сидела за рулем 30-40 лет назад, а вот по поводу того, что заасфальтированные при строительстве микрорайонов дороги и площадки в 70-76 годах прослужили лет 30 и долго оставались в довольно неплохом состоянии, а дороги после обновления, лет 5-10 назад, уже в ямах и колдобинах, с огромными лужами в дождливую погоду.