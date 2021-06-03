Неуд за работу

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GoodZone 03 Июня 2021 в 08:04:14
По данным МИИР, общая протяженность автомобильных дорог в стране составляет 157 тыс. км: 25 тыс. км республиканского значения (их состояние контролируется на уровне министерства), 71 тыс. км областного и районного, а также 61 тыс. км улично-дорожных сетей, за которые отвечают местные исполнительные органы. При этом 75 процентов местных дорог находится в нормативном состоянии, 25 процентов - в неудовлетворительном. Наилучший показатель состояния местных дорог сегодня в Мангистауской области (94 процента), наихудший - в Западно-Казахстанской (34 процента).
- Много вопросов нам задают по срокам службы наших дорожных одежд, - сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик КАМАЛИЕВ, выступая на заседании комитета партконтроля Nur Otan. - За годы независимости построено и реконструировано свыше 10 тыс. км дорог, в том числе коридор Западная Европа - Западный Китай протяженностью 2800 км. Из них почти 60 процентов - это бетонные дороги. Cрок их службы составляет 25 лет, срок службы асфальтных дорог - 16 лет. При этом для сохранения дорог в эти сроки необходимо периодически проводить ремонтные работы. Каждые пять лет мы должны проводить средний, капитальный ремонт и реконструкцию каждые 15 лет. Гарантийные обязательства подрядных организаций по среднему ремонту не менее двух лет, по капремонту и реконструкции не менее трех лет.
- Эти сроки вообще соблюдаются? - поинтересовался председатель комитета партконтроля Nur Otan Артур ПЛАТОНОВ.
- В целом по республиканским дорогам соблюдаются, по местным и городским, конечно, не соблюдаются, - вынужден был признать вице-министр. - Поэтому у нас есть вопросы по местным дорогам. Когда межремонтные сроки упущены, появляются ямы, трещины, колдобины, гребенки. И если дорога потеряла несущую способность, приходится делать уже не средний, а капитальный ремонт.
Единого тарифа на ремонт нет, цены специалисты определяют самостоятельно, и они существенно разнятся от проекта к проекту. По имеющимся у комитета партконтроля сведениям, в среднем стоимость среднего ремонта километра дороги республиканской сети составляет 33,7 млн тенге, местной - 36 млн тенге.
“Стоимость среднего ремонта дороги по республиканской сети в среднем превышает норматив на 16,1 млн тг/км, а по местной сети - на 21,1 млн тг/км, что обусловлено применением более дорогостоящего технического решения “ресайклинг” и переходом на ресурсный метод ценообразования, базирующийся на рыночном учете основных цен на материалы, оборудование, трудовые ресурсы”, - говорится в справке комитета партконтроля.
Капитальный ремонт километра республиканской трассы, по данным МИИР, стоит приблизительно 200 млн тенге. Что касается строительства, то 1 км трассы I технической категории (магистраль типа Нур-Султан - Павлодар или Алматы - Хоргос) обходится в 900 млн тенге, II категории - 450 млн тенге, III категории - 300 млн тенге.
При этом объемы финансирования из республиканского бюджета строительства и ремонта дорог растут. Так, в рамках отраслевых программ и “Дорожной карты занятости” в 2019 году было выделено 150,7 млрд тенге, в 2020 году - 323,4 млрд тенге. В целом же по программе инфраструктурного развития “Нұрлы жол” на 2020-2025 годы на развитие дорог областного и районного значения будет направлено порядка 1 трлн тенге из республиканского и местного бюджета.
- Однако, по имеющимся статистическим данным, существенного влияния на улучшение уровня и качества дорог увеличение бюджетного финансирования не оказало! - заявил Артур Платонов. - И тут возникает вопрос: во что мы тогда вкладываем деньги?
За ответом далеко ходить не нужно. Как сообщил член комитета партконтроля Nur Otan Мирас ШЕКЕНОВ, за последние несколько лет по всему Казахстану было выявлено множество нарушений, связанных с некачественными работами, отклонениями от проектных решений, неэффективным использованием бюджетных средств и т. д.
Например, в Туркестане, а также в Сайрамском, Мактааральском и Ордабасинском районах Туркестанской области бюджетные средства на сумму 4 976,7 млн тенге были перечислены по актам выполненных работ по капремонту дорог, не подписанным авторским надзором. Кроме того, не обеспечено взыскание неустойки в связи с неисполнением договорных обязательств авторским надзором на общую сумму 1,2 млн тенге.
В Аршалынском районе Акмолинской области средний ремонт внутрипоселковых дорог в рамках проекта “Ауыл - ел бесігі” произведен с отклонениями от проектно-сметной документации: не хватает 2,1 км асфальтобетонного покрытия, а на одной улице его толщина меньше нормы - 3,5 см вместо 5 см.
В Алматы подрядные организации ТОО “Есик жолдары” и ТОО “АлматыдорСтрой” лишены лицензий за некачественное строительство магистральной дороги в Наурызбайском районе: проверка показала, что работы велись с отклонением от проектного решения и с многочисленными нарушениями строительных норм и правил.
- Только в 2019 году осуществлено порядка 14 тысяч инспекционных выездов, в ходе которых выявлено более 9,8 тысячи нарушений, - отметил Мирас Шекенов. - То есть практически в 70 процентах случаев подрядными организациями допускаются нарушения. Это две трети общего объема! А заказчики весьма слабо организуют процесс контроля. Либо заинтересованы, либо таким образом происходит организация. Достаточно часто технический надзор или не привлечен, или редко присутствует на объектах производства работ.
Что касается коррупционных правонарушений в данной сфере, то антикоррупционная служба в 2019-2021 годах зарегистрировала 43 преступления в отношении должностных лиц госорганов, субъектов квазигосударственного сектора, а также руководителей подрядных организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства автодорог. Осуждены 13 должностных лиц, допустивших неэффективное расходование бюджетных средств при реализации проектов развития инфраструктуры дорог местного и областного значений.
По итогам заседания на рассмотрение нуротановцев был вынесен проект постановления комитета партконтроля, в котором предлагается признать неудовлетворительной работу членов партии - руководителей комитета автомобильных дорог МИИР и местных исполнительных органов, отвечающих за содержание и ремонт дорог и эффективность использования бюджетных средств. Кроме того, в документе содержатся конкретные рекомендации главе МИИР Бейбуту АТАМКУЛОВУ, а также руководству региональных филиалов партии, комиссиям партконтроля и другим партийным органам, касающиеся улучшения ситуации с качеством автомобильных дорог.
Мадина АИМБЕТОВА
https://time.kz/articles/territory/2021/06/01/neud-za-rabotu
Комментарии, по рейтингу, по дате
"Итак, в Германии один километр дороги обходится в среднем в 122,6 млн рублей. Во Франции – 101,1 млн рублей. В Канаде – 82,3 млн рублей. В США километр трассы построят за 72 млн рублей. В Испании – за 49,3 млн рублей. Далее следует Россия. Дешевле, чем в России, дороги в Финляндии – 40,6 млн рублей за километр. Далее идет Китай со средней стоимостью километра в 35 млн рублей."
http://tomnosti.info/dorogi-kak-i-pochemu/skolko-stoit-postroit-1-km-dorogi-v-germanii.phtml
"Что касается строительства, то 1 км трассы I технической категории (магистраль типа Нур-Султан - Павлодар или Алматы - Хоргос) обходится в 900 млн тенге, II категории - 450 млн тенге, III категории - 300 млн тенге".
Цитата: ЛиКа от 03.06.2021 03:42:36
Раньше дороги курировали специализированные организации и институты, с инженерами, лабораториями, аналитическими отделами. Сейчас на месте этих организаций медицинские центры, типографии, коммерческая недвижимость, а выпускники отделений "строительство и эксплуатация автомобильных дорог" не могут найти работу по специальности.
Раньше дороги курировали специализированные организации и институты, с инженерами, лабораториями, аналитическими отделами. Сейчас на месте этих организаций медицинские центры, типографии, коммерческая недвижимость, а выпускники отделений "строительство и эксплуатация автомобильных дорог" не могут найти работу по специальности.
Quote:
Нуротановцы считают неудовлетворительной работу членов партии
Если руководят члены, пусть даже и партии - другого результата и быть не может.
Ара горный 03.06.2021 в 10:15:08 # 779139
Цитата: ЛиКа от 03.06.2021 03:42:36
Раньше дороги курировали специализированные организации и институты, с инженерами, лабораториями, аналитическими отделами. Сейчас на месте этих организаций медицинские центры, типографии, коммерческая недвижимость, а выпускники отделений "строительство и эксплуатация автомобильных дорог" не могут найти работу по специальности.
Раньше дороги курировали специализированные организации и институты, с инженерами, лабораториями, аналитическими отделами. Сейчас на месте этих организаций медицинские центры, типографии, коммерческая недвижимость, а выпускники отделений "строительство и эксплуатация автомобильных дорог" не могут найти работу по специальности.
И все равно дороги говно, что раньше, что сейчас.
Цитата: Ара горный от 03.06.2021 04:15:08- по поводу дорог раньше - ничего сказать не могу, не сидела за рулем 30-40 лет назад, а вот по поводу того, что заасфальтированные при строительстве микрорайонов дороги и площадки в 70-76 годах прослужили лет 30 и долго оставались в довольно неплохом состоянии, а дороги после обновления, лет 5-10 назад, уже в ямах и колдобинах, с огромными лужами в дождливую погоду.
И все равно дороги говно, что раньше, что сейчас.
Цитата: ЛиКа от 03.06.2021 03:42:36
Раньше дороги курировали специализированные организации и институты, с инженерами, лабораториями, аналитическими отделами. Сейчас на месте этих организаций медицинские центры, типографии, коммерческая недвижимость, а выпускники отделений "строительство и эксплуатация автомобильных дорог" не могут найти работу по специальности.
Раньше дороги курировали специализированные организации и институты, с инженерами, лабораториями, аналитическими отделами. Сейчас на месте этих организаций медицинские центры, типографии, коммерческая недвижимость, а выпускники отделений "строительство и эксплуатация автомобильных дорог" не могут найти работу по специальности.
И все равно дороги говно, что раньше, что сейчас.
заасфальтированные при строительстве микрорайонов дороги и площадки в 70-76 годах прослужили лет 30 и долго оставались в довольно неплохом состоянии, а дороги после обновления, лет 5-10 назад, уже в ямах и колдобинах, с огромными лужами в дождливую погоду.
cложно сравнивать, тогда было 59 авто на 1000 , сейчас 225 не считая коммерческого
контроль безусловно был жестче!
но айтеновщина процветала и тогда, один день клали асфальт на след вскапывали прокладывали трубы, особенно часто вскапывали из-за аварий в сети отопления
Quote:
- по поводу дорог раньше - ничего сказать не могу, не сидела за рулем 30-40 лет назад, а вот по поводу того, что заасфальтированные при строительстве микрорайонов дороги и площадки в 70-76 годах прослужили лет 30 и долго оставались в довольно неплохом состоянии, а дороги после обновления, лет 5-10 назад, уже в ямах и колдобинах, с огромными лужами в дождливую погоду.
Износ дорог зависит от эксплуатации этих дорог.
Если по дороге, построенной в 70-х годах ходят пешеходы и иногда проезжают легковые автомашины, то дорога будет служить долго...
А вот если по этой дороге каждый день будут проезжать фуры весом 20 - 30 тонн в количестве 100 единиц, то от этой дороги через месяц останутся легкие воспоминания...
Цитата: Zoggyla от 03.06.2021 05:05:00
Ой да ладно! Эксплуатация тудым-сюдым. Асфальт- то раньше был не таким гнусным как теперь! Это не асфальт!
Ой да ладно! Эксплуатация тудым-сюдым. Асфальт- то раньше был не таким гнусным как теперь! Это не асфальт!
Дело не в асфальте, все дело в битуме. Есть битум дорогой, и есть битум дешёвый.
Всем хочется жить хорошо, особенно подрядчикам, которые максимально удешевляют производство в ущерб качеству...
Для производства асфальта закупают некачественный дешёвый битум, который начинает плавится при высоких атмосферных температурах... Да и ещё стараются этого битума положить поменьше в асфальтовую смесь...
И плюс "экономия" на "скрытых" работах при подготовке дорожного полотна...
А при сдаче этой дороги заказчику, устраивают небольшой той...
И вуаля - пользуйся народ новой дорогой!