Ozon выходит на рынок Казахстана

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danilov 02 Июня 2021 в 11:54:27
- В этом году выходим в Беларусь и Казахстан, для того чтобы продавцы, которые используют маркетплейс Ozon, могли продавать и жителям этих стран. И продавцы этих стран могли продавать на все наше объединенное пространство, - сказал он во время форума по электронной коммерции COM.E ON. Об этом пишет finam.ru.
Ozon - одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России. На маркетплейсе представлено более 11 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. Основные акционеры компании - АФК «Система» и фонд Baring Vostok. В конце ноября Ozon провел IPO одновременно на Nasdaq и Московской бирже. По итогам IPO и частного размещения компания привлекла $1,2 млрд.
https://forbes.kz/process/internet/ozon_vyihodit_na_ryinok_kazahstana
Комментарии, по рейтингу, по дате
сидеть на жопе дома и толстеть
- Как будет выглядеть человек будущего?
- У него будут маленькие ручки, так как за него будут всё делать машины, у него будут маленькие ножки, так как он не будет ходить, а только летать и ездить, у него будет маленький животик, так как он будет питаться только одними пилюлями, у него будет большая-пребольшая голова, т. к. он будет много думать.......... .... думать, как достать эти проклятые пилюли...