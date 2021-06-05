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В Казахстане
Юному казахстанцу Эмиру сделали укол за миллиард
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danilov 05 Июня 2021 в 11:58:28
«Наконец-то этот день настал! Эмир получил свой укол «Золгенсма». Ожидание было долгим, трудным, но несмотря на все, мы дождались и, Эмир стал первым в Казахстане, кто получил генную терапию препаратом «Золгенсма». Огромное спасибо всем, кто помогал нам и поддерживал на протяжении всего времени. Спасибо каждому за подаренную возможность! Трудно описать словами, что мы сейчас испытываем! Но мы безумно счастливы и рады этому дню. Желаем всем деткам получить свое долгожданное лечение!!!» — сообщили родители Эмира в Instagram.

https://www.instagram.com/tv/CPtEdsIKhFc/?utm_medium=copy_link
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 05.06.2021 в 13:04:52   # 779288
Желаю полного выздоровления мальчику.
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  Yerla 05.06.2021 в 15:30:48   # 779292
Ярд.. целый ярд.. гарантия выздоровления за эти деньги в процентах может кто подскажет?
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