«Переключились на Pfizer»: какие вакцины выбрал Минздрав для казахстанцев

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danilov 08 Июня 2021 в 13:48:25
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 08.06.2021 08:34:37Лучше больше, да лучше
а как же наши 5 вакцин? Мы же вроде свою разработали и выпускаем + Спутник...
а как же наши 5 вакцин? Мы же вроде свою разработали и выпускаем + Спутник...
Цитата: GoodZone от 08.06.2021 08:34:37
а как же наши 5 вакцин? Мы же вроде свою разработали и выпускаем + Спутник...
а как же наши 5 вакцин? Мы же вроде свою разработали и выпускаем + Спутник...
Да нет никаких наших...а если и придумали что, то имя ей залупа
Цитата: Dimmon от 08.06.2021 09:47:51Может вот тут-то и произойдет справедливый естественный отбор?
довольно многим нужны вакцины одобренные в ЕС/США, для визовых целей
довольно многим нужны вакцины одобренные в ЕС/США, для визовых целей
времени нет, кому то из знакомых вылетать уже в августе