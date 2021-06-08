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В Казахстане
«Переключились на Pfizer»: какие вакцины выбрал Минздрав для казахстанцев
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danilov 08 Июня 2021 в 13:48:25
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  старик 08.06.2021 в 14:10:11   # 779474
А чего же не "Астрозенеку"?
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  GoodZone 08.06.2021 в 14:34:37   # 779480
а как же наши 5 вакцин? Мы же вроде свою разработали и выпускаем + Спутник...
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  Zoggyla 08.06.2021 в 14:55:33   # 779482
Цитата: GoodZone от 08.06.2021 08:34:37
а как же наши 5 вакцин? Мы же вроде свою разработали и выпускаем + Спутник...
Лучше больше, да лучше
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  Денис222 08.06.2021 в 15:01:43   # 779484
Цитата: GoodZone от 08.06.2021 08:34:37
а как же наши 5 вакцин? Мы же вроде свою разработали и выпускаем + Спутник...


Да нет никаких наших...а если и придумали что, то имя ей залупа
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  Dimmon 08.06.2021 в 15:47:51   # 779487
довольно многим нужны вакцины одобренные в ЕС/США, для визовых целей
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  Zoggyla 08.06.2021 в 15:55:25   # 779489
Цитата: Dimmon от 08.06.2021 09:47:51
довольно многим нужны вакцины одобренные в ЕС/США, для визовых целей
Может вот тут-то и произойдет справедливый естественный отбор?
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  Dimmon 08.06.2021 в 16:01:52   # 779490
Zoggyla
времени нет, кому то из знакомых вылетать уже в августе
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