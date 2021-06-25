Новая форма казахстанской полиции

Цитата: AleksX от

А как на новой графике читается POLISIA - Полисиа? А как на новой графике читается POLISIA - Полисиа?

Буква Ц и звук цэ нехарактерны для казахского языка. Раньше и говорили на казахском милисия, хотя в казахском правописании было милиция