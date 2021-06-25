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В Казахстане
Новая форма казахстанской полиции
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danilov 25 Июня 2021 в 09:20:46
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  AleksX 25.06.2021 в 11:01:15   # 780413
А как на новой графике читается POLISIA - Полисиа?
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  Ара горный 25.06.2021 в 11:27:56   # 780417
Цитата: AleksX от 25.06.2021 05:01:15
А как на новой графике читается POLISIA - Полисиа?


Буква Ц и звук цэ нехарактерны для казахского языка. Раньше и говорили на казахском милисия, хотя в казахском правописании было милиция
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  AleksX 25.06.2021 в 11:54:26   # 780418
Цитата: Ара горный от 25.06.2021 05:27:56
Цитата: AleksX от 25.06.2021 05:01:15
А как на новой графике читается POLISIA - Полисиа?

Буква Ц и звук цэ нехарактерны для казахского языка. Раньше и говорили на казахском милисия, хотя в казахском правописании было милиция
Это все понятно. Но читается то как теперь ? Полисиа? Так?
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  Денис222 25.06.2021 в 12:21:07   # 780421
Если честно без разницы какую они робу носят...что с содержанием? Всё то же? Тогда нах на тряпки деньги тратить?
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  Lokki 25.06.2021 в 12:30:26   # 780423
а с нынешней одеждой что-то не так? Вдруг потеряла функциональность? не соотвествует облику полиции? Может лучше сирот в детских дома на эти деньги хоть в какую-то одежду одеть?
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  Moro 25.06.2021 в 12:31:35   # 780424
Бизнес- новая форма, ГРНЗ… не форму менять надо, а людей.
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  Fotinij 25.06.2021 в 13:47:37   # 780427
Наконец-то продуманная форма. Теперь им должно быть удобно и комфортно, может они подобреют
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  Dredis 25.06.2021 в 15:37:03   # 780435
Полисийский бляя
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  звукач 25.06.2021 в 17:39:19   # 780449
ну хз - прочность кроссовок на вид не внушает доверия,кожаные ага ну а так время покажет.
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  старик 25.06.2021 в 22:35:41   # 780481
Честно говоря не приглядывался к прежней форме , а потому не вижу особой разницы.
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  старик 25.06.2021 в 22:41:41   # 780482
В России у ментов на головах позорные пидарки.
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