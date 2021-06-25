Новая форма казахстанской полиции

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danilov 25 Июня 2021 в 09:20:46
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Ара горный 25.06.2021 в 11:27:56 # 780417
Цитата: AleksX от 25.06.2021 05:01:15
А как на новой графике читается POLISIA - Полисиа?
А как на новой графике читается POLISIA - Полисиа?
Буква Ц и звук цэ нехарактерны для казахского языка. Раньше и говорили на казахском милисия, хотя в казахском правописании было милиция
Цитата: Ара горный от 25.06.2021 05:27:56Это все понятно. Но читается то как теперь ? Полисиа? Так?
Буква Ц и звук цэ нехарактерны для казахского языка. Раньше и говорили на казахском милисия, хотя в казахском правописании было милиция
Цитата: AleksX от 25.06.2021 05:01:15
А как на новой графике читается POLISIA - Полисиа?
А как на новой графике читается POLISIA - Полисиа?
Буква Ц и звук цэ нехарактерны для казахского языка. Раньше и говорили на казахском милисия, хотя в казахском правописании было милиция