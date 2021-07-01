Сигареты начали убирать с прилавков в Казахстане

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danilov 01 Июля 2021 в 16:40:31
Согласно нововведению в Казахстане запрещается продажа табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них: (…) с выкладкой и открытой демонстрацией табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них.
Информация о табачной продукции, в том числе изделиях с нагреваемым табаком, табаке для кальяна, кальянной смеси, системах для нагрева табака, электронных системах потребления и жидкостях для них, при осуществлении розничной торговли доводится до сведения покупателей посредством размещения перечня продаваемой продукции, текст которого выполнен буквами одинакового размера черного цвета на белом фоне размером не более 40×30 сантиметров на одно место торговли и который составлен в алфавитном порядке, с указанием цены продаваемой табачной продукции без использования каких-либо графических изображений и рисунков.
Демонстрация покупателю в торговом объекте табачной продукции, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, может осуществляться по его требованию после ознакомления с перечнем продаваемой табачной продукции, электронных систем потребления и жидкостей для них.
Отметим, что в Казахстане электронные сигареты, системы нагревания табака и кальяны приравнены к обычным сигаретам. Покупать табачные изделия запрещено лицам моложе 21 года.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Водку можно, табак нельзя, яп убрал и то и другое, но это уже было при Горбачеве. Там водку нельзя было купить просто когда хотелось.
Это не работает, детей нужно учить, но это долго и бабла не срубишь