Кого не пустят на работу без вакцинации в Казахстане

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danilov 01 Июля 2021 в 16:41:51
Согласно документу, акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам, НПП "Атамекен" (по согласованию), национальным компаниям, юридическим лицам независимо от формы собственности постановил обеспечить ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев) следующих организаций/объектов:
объектов по оказанию услуг населению (центры обслуживания населения (ЦОНы), отделения АО "Казпочта", банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины, сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг, иные объекты);
объектов оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты;
объектов культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации);
объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие);
организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций/автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров;
организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций;
объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);
объектов общественного питания, в том числе, размещенных в организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стрит-фуды;
медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);
организаций здравоохранения, в том числе лабораторий;
аптечных организаций;
объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, КСК и ОСИ, и другие);
организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности;
объектов досуга, развлекательных игровых объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных пункты/точки по реализации лотерейных билетов и другие);
объектов связи и телекоммуникаций.
Также главсанврач РК поручил акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, НПП "Атамекен" (по согласованию), национальным компаниям, руководителям организаций, физическим и юридическим лицам независимо от формы собственности, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, в сферах, перечисленных выше:
1) в срок до 15 июля 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 15 августа 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев);
2) усилить информационно-разъяснительную работу среди работников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок;
3) ограничить допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев)".
Комментарии, по рейтингу, по дате
3) ограничить допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев)".А не че что это постоновление противоречит конституции ?
Quote:
В пункте 1 статьи 21 Конституции Республики Казахстан закреплено, что «каждому, кто законно находится на территории Республики Казахстан, принадлежит право свободного передвижения по ее территории и свободного выбора местожительства, кроме случаев, оговоренных законом».
Если они хотят огроничеть свободу то должны издать закон
Туберкулёзников принудительно помещают в тубдиспансеры и лечат принудительно. Если они не приходят сами, их забирают с милицией оттуда, где застали, как во время ареста. От работы в детских, медицинских учреждениях, продавцов, пищевиков и пр. принудительно отстраняют от работы в случае наличия венерического заболевания, бацилоносительства и т.д. И НИКТО НЕ ОРЁТ, что это нарушение конституции. У мира инфекционных болезней свои законы. А тут, посмотри-ка, увидели нарушение прав. Не будь коронавирус инфекционным - болей, сколько хочешь. А так это не твоё личное дело. Ты опасен для людей - тебя принуждают предотвратить заражение.
Цитата: Zoggyla от 02.07.2021 02:28:41
А вакцинированный не опасен для людей? Я вас умоляю! Такой же переносчик ковида.
А вакцинированный не опасен для людей? Я вас умоляю! Такой же переносчик ковида.
В автобусе оказались вакцинированный (переболевший), невакцинированный и зараженный. Типичная ситуация? Все три вышли инфицированными. По дороге антитела уколотого победили 90% вируса, концентрация оставшихся не представляла опасности для окружающих. Ибо в любом человеке имеются небольшое количество бактерий кишечной палочки и туберкулеза, но в здоровом теле не достигают опасных пределов.
Невакцинированный быстро размножил в себе вирус и заразил сидевших дома стариков, которым по медицинским показателям противопоказана вакцинация. Возможная комбинация? Вполне.
Цитата: Zoggyla от 02.07.2021 02:28:41
А вакцинированный не опасен для людей? Я вас умоляю! Такой же переносчик ковида.
А вакцинированный не опасен для людей? Я вас умоляю! Такой же переносчик ковида.
По идее в вакцинах деактивированный к распространению вирус.
Удивляюсь, когда от друзей в Казахстане слышу заявления - что вот, мол, если бы вместо вакцины Спутник V были бы предложены вакцины от Pfizer или Moderna, то и вакцинация бы пошла активнее.
Откровенно говоря, не имею никакого мотива топить за Спутник V, но честно исхожу из тезиса, что в сегодняшней ситуации лучшая вакцина - это та, которая есть под рукой. Потому что иначе к нормальной жизни не вернуться. Жизнь в перманентном ожидании очередной волны инфекции и очередного локдауна нормальной назвать точно нельзя.
Откровенно говоря, не имею никакого мотива топить за Спутник V, но честно исхожу из тезиса, что в сегодняшней ситуации лучшая вакцина - это та, которая есть под рукой. Потому что иначе к нормальной жизни не вернуться. Жизнь в перманентном ожидании очередной волны инфекции и очередного локдауна нормальной назвать точно нельзя.
https://ratel.kz/outlook/nuzhno_li_kazahstantsam_zhdat_vaktsiny_pfizer_ili_moderna
Цитата: Zoggyla от 02.07.2021 02:28:41
А вакцинированный не опасен для людей? Я вас умоляю! Такой же переносчик ковида.
А вакцинированный не опасен для людей? Я вас умоляю! Такой же переносчик ковида.
Боже, какой вы бред несёте
Цитата: СССР от 02.07.2021 04:33:40
Боже, какой вы бред несёте
Цитата: Zoggyla от 02.07.2021 02:28:41
А вакцинированный не опасен для людей? Я вас умоляю! Такой же переносчик ковида.
А вакцинированный не опасен для людей? Я вас умоляю! Такой же переносчик ковида.
Боже, какой вы бред несёте
Отнюдь.
Вакцинация дает личную защиту, т.е. вакцинированный так же может заразиться и быть переносчиком болезни, но при этом сам не заболеет, или перенесет болезнь в легкой форме.
Цитата: СССР от 02.07.2021 04:33:40Бред? М-да. В моем посте нет ни слова лжи, а тем более бреда. Раз вы такой безбредный - объясните явление ревакцинации.
Боже, какой вы бред несёте
Цитата: Zoggyla от 02.07.2021 02:28:41
А вакцинированный не опасен для людей? Я вас умоляю! Такой же переносчик ковида.
А вакцинированный не опасен для людей? Я вас умоляю! Такой же переносчик ковида.
Боже, какой вы бред несёте
ЗЫ. Болатбол предложил одну из версий событий, которая, вполне может иметь место. Но обстоятельства бывают разные.
Цитата: Kukaracha от 02.07.2021 03:38:54Да при чем тут вакцина!? Речь идет о носителе! Вакцинация вас не освобождает от хранения вируса на частях тела и в организме какое-то время при заражении от объекта! Это лично ваша защита.
По идее в вакцинах деактивированный к распространению вирус.
Цитата: Zoggyla от 02.07.2021 02:28:41
А вакцинированный не опасен для людей? Я вас умоляю! Такой же переносчик ковида.
А вакцинированный не опасен для людей? Я вас умоляю! Такой же переносчик ковида.
По идее в вакцинах деактивированный к распространению вирус.
Туберкулёзников принудительно помещают в тубдиспансеры и лечат принудительно.не надо все собирать в одну кучу. Туберкулёзники это луди которые заражены и опасны для здоровья людей. И их само собой надо изоливать. Но я говорю о здововых людях и прививаться или нет это их выбор. Между того что бы насильно заставлять надо провести воспитательную работу, что бы у них было желание привиться.
К примеру Фанера 6 мм столи в прошлом году 2850тг сейчас 5700. рейка раньше стоило 90тг за метр вчера купил по 150. Метал 15х15 стоило 145 тг вчера купил по 300тг
https://houseussr.ru/%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%B2/
Как только мы перестали прививаться и сделали вакцинацию необязательной сразу вернулись и болезни - вспышки кори, чумы... Массовый иммунитет необходим.