В казахстанских судах начала действовать презумпция виновности госоргана

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danilov 02 Июля 2021 в 13:41:52
Не заявитель будет доказывать справедливость своей жалобы - а чиновник оправдываться и обосновывать свое решение.
Это изменение должно стать важным инструментом в реализации концепции "Слышащего государства", заявил пресс-секретарь президента Казахстана.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 02.07.2021 в 13:59:16 # 780838
Цитата: alpha_portal от 02.07.2021 07:59:16
никто не подскажет: куда дели конституцию?...
никто не подскажет: куда дели конституцию?...
А вы что свою потеряли? Наберите в любом поисковике "купить конституцию"... Но по-сути вы правы, у нас законы работают избирательно, да и пишутся они, мне кажется, специально под кого-то во многих случаях... Судебная система ну очень странные решения выдает порою, прямо диву даешься с нашей фемиды.