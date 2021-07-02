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В Казахстане
В казахстанских судах начала действовать презумпция виновности госоргана
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danilov 02 Июля 2021 в 13:41:52
Теперь при рассмотрении исков к чиновникам судьи будут исходить из их виновности.
Не заявитель будет доказывать справедливость своей жалобы - а чиновник оправдываться и обосновывать свое решение.
Это изменение должно стать важным инструментом в реализации концепции "Слышащего государства", заявил пресс-секретарь президента Казахстана.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 02.07.2021 в 13:59:16   # 780838
никто не подскажет: куда дели конституцию? Это же вопреки всем имеющимся понятиям прав человека. Оно понятно что чиновники постоянно воруют, но блин... По-моему это очередной очередное изменение без учетов конституции.
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  GoodZone 02.07.2021 в 14:25:27   # 780839
Цитата: alpha_portal от 02.07.2021 07:59:16
никто не подскажет: куда дели конституцию?...

А вы что свою потеряли? Наберите в любом поисковике "купить конституцию"... Но по-сути вы правы, у нас законы работают избирательно, да и пишутся они, мне кажется, специально под кого-то во многих случаях... Судебная система ну очень странные решения выдает порою, прямо диву даешься с нашей фемиды.
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  Tigr2 02.07.2021 в 15:44:58   # 780844
Срочно подаём в суд на главных санитарных врачей.
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