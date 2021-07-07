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danilov 07 Июля 2021 в 12:08:04
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интересно, какой % купленных?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Казахстан привился на 20%
20% населения получили хотя бы один компонент вакцины.
20% населения получили хотя бы один компонент вакцины.
Напомню что провакцинированным считаеться только если вы привились обоими компонентами. Так что тут игра слов.
Тем более даже если бы 20% были бы привитыми двумя компонентами то этого все равно мало. Ведь в начали прививаються те кто хотел и кого заставили.По статистике привитых видно что они закончились. а уже прошло больше полугода дальше будет только медленнее если не принять меры. Надо провести с население воспитательную беседу показать преимущества вакцинации или дать стимул.