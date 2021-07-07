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В Казахстане
Казахстан привился на 20%
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danilov 07 Июля 2021 в 12:08:04
20% населения получили хотя бы один компонент вакцины.


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( 49.42Кб)

интересно, какой % купленных?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  stasik02 07.07.2021 в 12:54:19   # 781137
0,000001%
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  M54 07.07.2021 в 16:02:18   # 781144
Какая разница, главное сам привился и все
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  DITRX 07.07.2021 в 17:08:21   # 781146
Quote:
Казахстан привился на 20%

20% населения получили хотя бы один компонент вакцины.

Напомню что провакцинированным считаеться только если вы привились обоими компонентами. Так что тут игра слов.

Тем более даже если бы 20% были бы привитыми двумя компонентами то этого все равно мало. Ведь в начали прививаються те кто хотел и кого заставили.По статистике привитых видно что они закончились. а уже прошло больше полугода дальше будет только медленнее если не принять меры. Надо провести с население воспитательную беседу показать преимущества вакцинации или дать стимул.
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