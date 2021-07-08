Рекорд жары 30-летней давности побит в Казахстане

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danilov 09 Июля 2021 в 15:37:16
Первый месяц лета поразил своими контрастами, сообщили метеорологи. Большую часть месяца вся западная половина страны, а также южные регионы республики, находились под влиянием субтропических воздушных масс, что и обусловило аномальную жару.
"В отдельные дни столбики термометров достигали критериев стихийного гидрометеорологического явления (СГЯ) +40...+46 градусов (аномалия составила 6-9 градусов), тем самым были перекрыты суточные рекорды в ряде метеостанций юго-западной половины страны: на метеостанции Уральск 29 июня температура составила +41,9 градуса, что выше максимального значения 2015 года - +39,8 градуса, на метеостанции Аккудук 29 июня было зафиксировано +44,4, что превысило абсолютный максимум 2018 года - +43,3, на метеостанции Атырау 28 июня было +42,8 градуса, что выше рекорда 2015 года - +39,8, на метеостанции Каратобе (Западно-Казахстанская область) 29 июня была зафиксирована самая высокая температура воздуха +45,5, что выше чем в 1991 году - +41,2", - рассказали синоптики.
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