Учись зарабатывать, а не просить

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GoodZone 14 Июля 2021 в 09:43:20
К сожалению, патернализм, при котором власти обеспечивают базисные потребности граждан, а те в ответ диктуют модели поведения, все еще крепко живуч в нашем обществе. Многие звонившие по объявлению об экспресс-курсах первым делом интересовались не возможностью бесплатно получить профессию, а тем, сколько денег им дадут просто за сидение на уроках. Когда же слышали в ответ, что стипендия не предусмотрена и чтобы заработать, сначала нужно обучиться, разочарованно отключались…
Школа практического обучения “Мастер-Сервис”. Ее организовал общественный фонд “Поддержка социальных проектов и исследований “ЖарДем”, а финансово - на зарплаты преподавателям и расходные материалы - помогли меценаты, которые пожелали остаться неназванными. Обучение проходит по четырем специальностям: швейное дело, мастер-флорист, отделочник-универсал, мастер по красоте.
- Приглашаем на наши курсы прежде всего многодетных, безработных, малообеспеченных женщин, матерей-одиночек. Рады видеть здесь и сирот, выпускников детдомов, пенсионеров. Нет половых или возрастных ограничений для желающих обучаться. Мы выбрали специально такие профессии, которые позволят в дальнейшем зарабатывать без офиса, на дому, выезжая лишь на заказ, - рассказывает председатель правления фонда “ЖарДем” Совет СЕИТОВ. - Конечно, власти поддерживают социально уязвимых, но нельзя же все время надеяться на одно государство! Наш фонд специально выбрал четыре района города, подальше от центра, в которых проживает наибольшее количество социально уязвимых: Наурызбайский, Турксибский, Жетысуский, Ауэзовский. Там мы расклеили объявления и нашли своих первых учениц.
На днях семь из них уже получили сертификаты о прослушанном курсе “швейное дело”. По словам преподавателя Ларисы ЛАНЬКО, ни одна из этих учениц не пропустила ни одного занятия. Мамы, у которых по трое и пятеро детей, оставляли малышей со старшими и убегали на занятия, которые длились три часа подряд.
- Элементарные навыки шитья со времен средней школы были практически у всех, но у нас участницы проекта научились делать это профессионально, - объясняет Лариса.
Айнуре СЕРГАЛИЕВОЙ новые навыки позволят шить одежду своим детям. Их у нее пятеро: один приемный и четверо своих. Но все они родные для нее.
- Во время пандемии меня, как многодетную, по госпрограмме позвали работать в швейный цех. Но навыков у меня никаких не было, и я там просто помогала, но не шила. Теперь научилась. Заказываю ткань по оптовой цене, уже сшила детям футболки, девочкам-двойняшкам - платья! - похвасталась Айнура, демонстрируя при вручении сертификата изготовленные ею изделия.
Пенсионерка Алмажай УРУСПАЕВА руководит детским дворовым клубом “Жетысу”, который - вы не поверите! - посещают более 500 детей. У женщины своя благородная цель: курсы помогли ей научиться шить танцевальные костюмы для малышей, которые занимаются в хореографическом кружке. Пенсионный возраст не помеха: в свои 60 Алмажай освоила две новые профессии.
- Ко мне ходят дети, у родителей которых нет средств на кружки и секции. Откуда же им тогда взять деньги еще и на костюмы для выступлений? А они дорогие. Мои дети выступают на праздничных мероприятиях по всему городу. Теперь буду шить для них сама, попрошу помочь своих новых подружек, - озорно улыбаясь, оглядывает она зал, в котором собрались выпускницы. - Еще я обучаюсь флористике, чтобы передать эти навыки своим воспитанникам, научить их создавать прекрасное. Ведь ничего не делая, люди учатся делать дурное: пить, курить, употреблять наркотики… Теперь вот каждый день мои воспитанники ждут меня во дворе и наперебой кричат: покажите, чему научились, когда и мы будем такое делать?
К слову, курсы флористики сейчас пользуются большой популярностью. В последнее время стало модным дарить на праздники не просто декоративные, но и полезные букеты из фруктов, овощей, ягод, даже из лекарств и мягких игрушек! Бывают заказы и вовсе экзотические, но сейчас не о них…
- В очереди у меня четыре цветочных салона, которые уже ждут моих учениц. Минимальная оплата при этом - 5000 тенге в день для начинающих, - поделился перспективами преподаватель флористики Вэсви ХАЛИЛЗАДЕ.
Этот проект фонда “ЖарДем” не разовый, а долгосрочный: как только наберется необходимое количество участников, будут снова запускать курсы. Правда, желающих пока не так много - сейчас обучаются 40 учениц. Но, как говорится, кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины.
Екатерина ТИХОНОВА
https://time.kz/articles/territory/2021/07/12/uchis-zarabatyvat-a-ne-prosit
Комментарии, по рейтингу, по дате
А что же вы хотели, когда тем кто пашет и расчитывает только на свои силы ни разу не подсобили, а "некоторым другим" списывали кредиты, помогали деньгами и всякими прочими "плюшками", лишь бы все было тихо-мирно, они привыкли и теперь их ремеслом стало выбивание и получение халявы. Им удочка не нужна, им рыбу подавай, причем красную и свежайшую...