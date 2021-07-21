 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Для возврата в школы нужна вакцинация 100% учителей и учеников старше 12-ти лет
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Июля 2021 в 14:16:47
О мерах, необходимых для возврата в новом учебном году к офлайн-обучению в школах, рассказал министр здравоохранения Алексей Цой на совещании по эпидемиологической ситуации под председательством президента, сообщает сайт Минздрава.

В докладе говорится, что с учётом поручения президента по возврату в новом учебном году к офлайн-обучению в школах, министерство проанализировало и адаптировало подходы по обеспечению безопасности школьников, рекомендованные ВОЗ.

Для этого предлагаются следующие меры:

100-процентная вакцинация педагогов;
вакцинация школьников старше 12 лет;
соблюдение санитарных норм и дифференцированный подход к введению карантина (перевод на онлайн-обучение);
усиление работы психологов и социальных работников;
тестирование при наличии симптомов;
мониторинг состояния здоровья школьников профильными специалистами.
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь