Для возврата в школы нужна вакцинация 100% учителей и учеников старше 12-ти лет

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danilov 21 Июля 2021 в 14:16:47
В докладе говорится, что с учётом поручения президента по возврату в новом учебном году к офлайн-обучению в школах, министерство проанализировало и адаптировало подходы по обеспечению безопасности школьников, рекомендованные ВОЗ.
Для этого предлагаются следующие меры:
100-процентная вакцинация педагогов;
вакцинация школьников старше 12 лет;
соблюдение санитарных норм и дифференцированный подход к введению карантина (перевод на онлайн-обучение);
усиление работы психологов и социальных работников;
тестирование при наличии симптомов;
мониторинг состояния здоровья школьников профильными специалистами.
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