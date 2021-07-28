В Казахстане заблокировали LinkedIn

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danilov 28 Июля 2021 в 20:28:21
В министерстве информации и общественного развития признали, что соцсеть заблокирована на территории страны, сославшись на то, что «в ходе мониторинга» в ее работе выявили «нарушения» казахстанского законодательства. В вину ресурсу поставлено наличие там рекламы, «связанной с интернет-казино», и «создание [пользователями] фейковых аккаунтов от имени реальных людей, не являющихся их владельцами».
В МИОР добавили, что обращались в администрацию соцсети с требованием устранить нарушения и удалить материалы, которые казахстанское министерство сочло незаконными, но руководством сайта «мер по устранению нарушений принято не было». «В этой связи министерством были приняты меры по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу», — указывается в пресс-релизе, который цитируют казахстанские СМИ.
Министерство информации и общественного развития часто практикует рассылку подобных писем, в особенности внутри страны, с требованием удалить тот или иной контент как «нарушающий» положения казахстанского законодательства.
В частности, сегодня стало известно, что ведомство требовало от казахстанского интернет-ресурса удалить изображение из новости как «нарушающее» уголовный кодекс в части защиты чести и достоинства экс-президента страны.
В случае неподчинения сайтам может грозить блокировка. Правозащитная организация Freedom House сообщает, что, по приблизительным оценкам за 2020 год, на территории страны по разным причинам может быть заблокировано более 30 тысяч различных интернет-ресурсов. Их список официально не публикуется.
В частности, в стране несколько лет недоступны такие популярные ресурсы, как платформы для онлайн-петиций avaaz.org, change.org, информационные ресурсы Meduza и Kloop. Также, по оценкам Freedom House, власти Казахстана регулярно ограничивают или закрывают доступ к социальным сетям и мессенджерам. В своем отчете Internet Freеdom организация относит Казахстан к «несвободным» странам.
https://rus.azattyq.org/a/31379494.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 28.07.2021 в 22:18:20 # 782221
Самую нормальную и главное полезную социальную сеть закрыли.