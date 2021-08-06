В поликлиниках Алматы не хватает врачей

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danilov 06 Августа 2021 в 10:37:36
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Цитата: vvka от 06.08.2021 05:30:47
через пять лет: в Казахстане не осталось врачей. Побольше стройте торговых центров, барахолок, базаров, офисных центров. Ни в коем случае не стройте детских садов, школ, госпиталей - и будет вам счастие вовеки веков.
через пять лет: в Казахстане не осталось врачей. Побольше стройте торговых центров, барахолок, базаров, офисных центров. Ни в коем случае не стройте детских садов, школ, госпиталей - и будет вам счастие вовеки веков.