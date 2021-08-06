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В Казахстане
В поликлиниках Алматы не хватает врачей
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danilov 06 Августа 2021 в 10:37:36
Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 06.08.2021 в 11:30:47   # 782656
через пять лет: в Казахстане не осталось врачей. Побольше стройте торговых центров, барахолок, базаров, офисных центров. Ни в коем случае не стройте детских садов, школ, госпиталей - и будет вам счастие вовеки веков.
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  bIP6bIC 06.08.2021 в 13:46:09   # 782659
Цитата: vvka от 06.08.2021 05:30:47
через пять лет: в Казахстане не осталось врачей. Побольше стройте торговых центров, барахолок, базаров, офисных центров. Ни в коем случае не стройте детских садов, школ, госпиталей - и будет вам счастие вовеки веков.

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