 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Вакцина Pfizer будет доступна только для беременных и детей в Казахстане
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Августа 2021 в 13:05:36
Вакцина Pfizer будет доступна только для беременных и детей в Казахстане. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

На начальном этапе, в октябре, вакцина Pfizer будет доступна для детей и беременных, поэтому не надо рассчитывать на эту вакцину. Нужно сейчас идти и прививаться. В течение недели поступит еще одна вакцина, одобренная ВОЗ, из Китая, которая также признана Всемирной организацией здравоохранения. Можно будет ей тоже привиться, - сказал он.

Ранее министр рассказал, что ревакцинация от коронавирусной инфекции в Казахстане начнется примерно в октябре.
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь