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В Казахстане
Казахстанцы верят в распыление вируса с вертолётов
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danilov 14 Августа 2021 в 12:12:12
Об этом свидетельствует опрос устроенный на канале Информбюро, где уже проголосовали более 12 тыс человек.
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
андремас
14.08.2021 в 13:12:13
# 782972
Өтірік. Вирус спутниктен түсіріледі
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M54
14.08.2021 в 13:19:56
# 782973
Нээт, это 5G нас заражает
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Zoggyla
14.08.2021 в 15:40:05
# 782986
Вируса поддай!
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Кара Бас
14.08.2021 в 17:45:10
# 782994
Мляя! А на календаре xxi век! Куда катимся?
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