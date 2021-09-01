Туркестанская область бьет рекорды по количеству школьников

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danilov 01 Сентября 2021 в 16:02:19
В новом учебном году в Туркестанской области почти 50 тысяч детей впервые переступили порог школы.
Комментарии, по рейтингу, по дате
На кадрах учителя с первоклассниками стоят, держа в руках таблички с буквами 1 "Х", 1 "Ы", 1 "Я" и другими последними буквами русского алфавита.
Авторы канала сообщают, что в школе №94 сформировали 29 первых классов из-за большого количества школьников. Так как людей оказалось слишком много, линейку пришлось проводить в два этапа. Об этом сообщает "Рамблер".