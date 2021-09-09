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В Казахстане
Понятие «права неверующих» хотят ввести в Казахстане
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lado 09 Сентября 2021 в 14:17:51
Понятие «права неверующих» планируется внести в Казахстане. Об этом рассказал Председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В 2017 году Министерство (бывшее) по делам религий и гражданского общества пыталось инициировать законопроект по защите прав атеистов. На текущем этапе вами проводится работа по введению этого закона или разработке его?» - спросил представитель СМИ.
«Да, по этому вопросу хотел ответить. Что касается агентства, сейчас агентства не существует, мы как комитет ведем работу. Что касается работы Комитета в данном направлении, я в докладе сказал, что мы стремимся полностью обеспечить права как верующих, так и неверующих. В связи с этим мы планируем в рамках точечных поправок, исходя из мирового опыта, внести такое понятие, что права и неверующих, то есть, если в данное время есть права верующих, вместе с тем, мы хотим внести такое понятие, как «права неверующих», - прокомментировал глава Комитета.
Ержан Нуркежанов отметил, что мы (Казахстан) – светское государство и у нас закон превыше всего, вне зависимости от религии, конфессии, этнической принадлежности, закон един.
«И мы к этому стремимся, и закон будет исполнен», - добавил спикер.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 09.09.2021 в 15:25:07   # 784178
Интересно как это будет выглядеть? Типа: ты безбожник или Фома неверующий - будут теперь оскорблением чувств неверующих?
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  Zoggyla 09.09.2021 в 16:55:20   # 784184
Сами говорят о светском государстве и в то же время пытаются акцентировать принадлежность граждан к конфессиям. Граждане в государстве, независимо от принадлежности к вероисповеданию, все равны перед законом. Зачем плодить ложные сущности? Может стоит светскость тщательнее соблюдать?
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  Софруджу 09.09.2021 в 17:57:21   # 784186
Ой, хочу, хочу, хочу! Давно пора. Причём что у нас, что, даже в большей степени, в России. А то у нас уже даже не понимают, что это такое. Из рассказа знакомого. Вопрос в военкомате: "Верующий?" Ответ:"Нет"". Уточнение: "Христианин или мусульманин?"
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