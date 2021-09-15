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В Казахстане
Жители села в Сарыагашском районе боятся заразиться от воды
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danilov 15 Сентября 2021 в 11:25:24
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 15.09.2021 в 11:37:19   # 784348
Эээх кто у нас сидит в руководителях...Скоро все слова забудут,кроме деньги жрать и взятка
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  bolatbol 15.09.2021 в 12:58:24   # 784351
чиновники у нас, вроде, должны давать ответ на языке обращения, русском или казахском.
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