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В Казахстане
Жители села в Сарыагашском районе боятся заразиться от воды
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danilov 15 Сентября 2021 в 11:25:24
Комментарии,
по рейтингу
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по дате
Практичный
15.09.2021 в 11:37:19
# 784348
Эээх кто у нас сидит в руководителях...Скоро все слова забудут,кроме деньги жрать и взятка
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bolatbol
15.09.2021 в 12:58:24
# 784351
чиновники у нас, вроде, должны давать ответ на языке обращения, русском или казахском.
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