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В Казахстане
В Казахстане численность умерших за год увеличилась на 18%
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danilov 15 Сентября 2021 в 11:52:47
В селах численность умерших выросла на 12,2%, до 28,5 тыс. человек, в городах - на 21,5%, до 48 тыс. человек. Численность умерших мужчин составила 41 тыс. (рост - на 16,5% за год), женщин - 35,6 тыс. (рост - на 19,4%), - отмечено в публикации.

Для справки: за январь–июнь 2020 года численность умерших составляла 65 тыс. человек, минус 2,5% за год; однако уже по итогам 12 месяцев 2020-го показатель достигал 162,6 тыс. человек - сразу на аномальные 21,8% больше, чем в 2019 году.

В региональном разрезе больше всего смертей зарегистрировано в Алматинской области: 8,1 тыс. человек - сразу на 20,2% больше, чем за первое полугодие 2020 года.

В печальной статистике также отличились Восточно-Казахстанская область (8,1 тыс. умерших, рост - на 18,3% за год) и Алматы (7,7 тыс. умерших, рост - на 33,4%), - говорится в документе.

Ни в одном из 17 регионов страны в текущем году не было зарегистрировано снижение уровня смертности. Самый высокий рост недоброго показателя зафиксирован в Алматы, самый низкий - в Кызылординской области (на 1,6%, до 2,4 тыс. человек).

Кроме того, за январь–июнь 2021 года сразу на 12%, до 1,7 тыс. человек выросла смертность среди младенцев в возрасте до 1 года. Среди умерших - 937 мальчиков и 751 девочка.

Самая частая причина младенческой смертности - состояния, возникающие в перинатальном периоде: 932 умерших. 335 младенцев скончались от врожденных аномалий, 72 - от инфекционных и паразитарных болезней, - заключили эксперты.

http://finprom.kz/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 15.09.2021 в 12:33:19   # 784349
Население стареет.Молодёжь старается уехать куда подальше. Количество отъезжающих увеличилось в разы. Медицина в полной опе. Зато нас вдруг стало 19 млн.
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  Absolute 15.09.2021 в 15:26:51   # 784357
С политикой безобразия и невежества, порождающая национализм все идет к оттоку специалистов и понижению уровня образованности в среднем. Отличная среда для пропаганды религии крайнего толка и повышение криминогенной обстановки в стране. В общем страсти накаляются и раскачивают лодку...
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