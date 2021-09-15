В Казахстане численность умерших за год увеличилась на 18%

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danilov 15 Сентября 2021 в 11:52:47
Для справки: за январь–июнь 2020 года численность умерших составляла 65 тыс. человек, минус 2,5% за год; однако уже по итогам 12 месяцев 2020-го показатель достигал 162,6 тыс. человек - сразу на аномальные 21,8% больше, чем в 2019 году.
В региональном разрезе больше всего смертей зарегистрировано в Алматинской области: 8,1 тыс. человек - сразу на 20,2% больше, чем за первое полугодие 2020 года.
В печальной статистике также отличились Восточно-Казахстанская область (8,1 тыс. умерших, рост - на 18,3% за год) и Алматы (7,7 тыс. умерших, рост - на 33,4%), - говорится в документе.
Ни в одном из 17 регионов страны в текущем году не было зарегистрировано снижение уровня смертности. Самый высокий рост недоброго показателя зафиксирован в Алматы, самый низкий - в Кызылординской области (на 1,6%, до 2,4 тыс. человек).
Кроме того, за январь–июнь 2021 года сразу на 12%, до 1,7 тыс. человек выросла смертность среди младенцев в возрасте до 1 года. Среди умерших - 937 мальчиков и 751 девочка.
Самая частая причина младенческой смертности - состояния, возникающие в перинатальном периоде: 932 умерших. 335 младенцев скончались от врожденных аномалий, 72 - от инфекционных и паразитарных болезней, - заключили эксперты.
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