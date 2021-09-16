В горах Алматы установили спасательные хижины

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danilov 16 Сентября 2021 в 13:55:25
Любой заблудившийся или попавший в непогоду в горах Алматы турист теперь сможет укрыться в новых спасательных хижинах. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев в Instagram. Он показал внутренний интерьер укрытий, которые представляют собой модульные конструкции.
«Оранжевые модули снабжены печами обогрева и аварийными комплектами, включающими аптечку, маршрутные карты, станцию зарядки мобильных устройств, теплое одеяло и продуктовый набор. На крышах установлены радиорелейные мачты с тревожными кнопками для передачи спутникового сигнала SOS на пульт спасателей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что хижиной может воспользоваться любой человек бесплатно. Всего в горах вблизи Алматы появятся 15 таких хижин во всех посещаемых ущельях — Средний и Левый Талгар, Кимасар, Туюк-Су, Верхний Горельник, Большое Алматинское ущелье, Шукур и Проходное.
Первые две установила строительная компания Exclusive-Qurylys совместно с Visit Almaty. При проектировании спасательных домов учитывался международный опыт. Так называемые горные приюты давно существуют в Великобритании, Италии, Франции, Швейцарии и Австрии.
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alpha_portal 16.09.2021 в 16:47:37 # 784398