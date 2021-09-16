 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
В горах Алматы установили спасательные хижины
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Сентября 2021 в 13:55:25


Любой заблудившийся или попавший в непогоду в горах Алматы турист теперь сможет укрыться в новых спасательных хижинах. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев в Instagram. Он показал внутренний интерьер укрытий, которые представляют собой модульные конструкции.

«Оранжевые модули снабжены печами обогрева и аварийными комплектами, включающими аптечку, маршрутные карты, станцию зарядки мобильных устройств, теплое одеяло и продуктовый набор. На крышах установлены радиорелейные мачты с тревожными кнопками для передачи спутникового сигнала SOS на пульт спасателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что хижиной может воспользоваться любой человек бесплатно. Всего в горах вблизи Алматы появятся 15 таких хижин во всех посещаемых ущельях — Средний и Левый Талгар, Кимасар, Туюк-Су, Верхний Горельник, Большое Алматинское ущелье, Шукур и Проходное.

Первые две установила строительная компания Exclusive-Qurylys совместно с Visit Almaty. При проектировании спасательных домов учитывался международный опыт. Так называемые горные приюты давно существуют в Великобритании, Италии, Франции, Швейцарии и Австрии.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Lokki 16.09.2021 в 16:07:39   # 784397
Учитывая наш менталитет, туда будут ломиться не в случае экстренной ситуации а во всех случаях. Будут использовать не по назначению. Это как пить дать. Теперь о самой идее. В европе такие хижины как правило расположены на пути следования по популярным маршрутам, мимо них там пройти совсем не реально. У нас же понатыкали эти хижины невесть где. При критической ситуации эти хижины еще надо будет постараться найти. Да и тем кто умудрился сломать ногу ли попасть в кедах в снег на ташкентских ночевках(именно там стоит одна из хижин на видео)вряд ли хижина поможет. Так что мое мнение что польза от хижин несомненно будет, но она ничтожно будет мала.Есть вопросы: кто будет обеспечивать пополнение экстренного запаса дров, продуктов и медикаментов? Кто будет контролировать состояние этих хижин? И за чей счет будет весь этот банкет?
поощрить | покарать
  alpha_portal 16.09.2021 в 16:47:37   # 784398
У нас в заповеднике есть домики еще с советского периода по заповеднику раскиданы. И вроде всегда там все есть и они открыты. Так что тут спорный вопрос что их могут разграбить. Хотя это заповедник в принципе там просто так нельзя ходить. Черт его знает что будет с этими домиками.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь