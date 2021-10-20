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В Казахстане
Воспитатели частных детсадов массово увольняются в Туркестанской области
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danilov 20 Октября 2021 в 14:12:38
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  NBE 20.10.2021 в 14:37:26   # 785429
Не стоит финансировать частные детские сады, они работают только на прибыль, экономят на еде, обогреве и т.д. При этом их толком никто не проверяет, пусть останутся лучшие. А государство пусть лучше строит новые ГОСУДАРСТВЕННЫЕ садики, которые государство будет управлять и мониторить.
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  Skype 20.10.2021 в 14:47:43   # 785430
А государство пусть лучше строит новые ГОСУДАРСТВЕННЫЕ садики, которые государство будет управлять и мониторить.

Раньше строили пр СССР, а при независимости их продали под мечети и др дела, два отличных садика в микрашах на Севере, один под мечетью, второй частная школа или х.з что там. Да их куча проданых или прихватизированных по городу
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  alpha_portal 20.10.2021 в 15:05:28   # 785432
Все правильно и не правильно ожновременно. Почему тогда государство не обеспечило детсадами людей? Не смогли? Платите частникам тогда. Но с другой стороны - эти частники не принесут ожидаемого результата. Пусть увольняются все педагоги, а частники закрывают сады. И точка. Пусть справится государство от нахлыновшего потока детей. И пусть объяснит министр кто за это безоьразие отчечать должен. И пусть ответит.
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  GoodZone 20.10.2021 в 16:41:32   # 785434
Да государству давно фиолетово на ваши желания и хотелки. Государство самоустранилось практически из всех социальных сфер жизни, будь то образование или медицина, массовый спорт или социальнозначимые товары и их реализация. Государство хочет принимать удобные для себя и небольшого круга людей законы, собирать налоги, штрафовать и контролировать все... А как вы там живете и чем дышите - это ваши проблемы.
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  vvka 20.10.2021 в 17:02:48   # 785436
Цитата: alpha_portal от 20.10.2021 09:05:28
И пусть объяснит министр кто за это безоьразие отчечать должен. И пусть ответит.
Наивный. В этой стране никто ни за что не отвечает. Потому что импоненты.
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  alpha_portal 20.10.2021 в 17:11:10   # 785438
Ну изложите ваши варианты тогда
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  vvka 20.10.2021 в 17:54:20   # 785444
Цитата: alpha_portal от 20.10.2021 11:11:10
Ну изложите ваши варианты тогда

Единственный возможный вариант описан в книге "Атлант расправил плечи" авторства Айн Рэнд
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  alpha_portal 20.10.2021 в 17:57:51   # 785445
Цитата: vvka от 20.10.2021 11:54:20
Цитата: alpha_portal от 20.10.2021 11:11:10
Ну изложите ваши варианты тогда

Единственный возможный вариант описан в книге "Атлант расправил плечи" авторства Айн Рэнд

А если своими словами? Просто покритиковать мы все мастера, а предложить решение проблемы увы сразу куда то все рассыпаются.
Дет сад - это дошкольное образование ведь? Не так ли? По идее министр образования должен разобраться в этом и дать решение.
Это понятно что надо всех в шею гнать, но это тоже не выход.
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