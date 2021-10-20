Воспитатели частных детсадов массово увольняются в Туркестанской области

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danilov 20 Октября 2021 в 14:12:38
Комментарии, по рейтингу, по дате
Раньше строили пр СССР, а при независимости их продали под мечети и др дела, два отличных садика в микрашах на Севере, один под мечетью, второй частная школа или х.з что там. Да их куча проданых или прихватизированных по городу
alpha_portal 20.10.2021 в 15:05:28 # 785432
Цитата: alpha_portal от 20.10.2021 09:05:28Наивный. В этой стране никто ни за что не отвечает. Потому что импоненты.
И пусть объяснит министр кто за это безоьразие отчечать должен. И пусть ответит.
И пусть объяснит министр кто за это безоьразие отчечать должен. И пусть ответит.
alpha_portal 20.10.2021 в 17:11:10 # 785438
Цитата: alpha_portal от 20.10.2021 11:11:10
Ну изложите ваши варианты тогда
Ну изложите ваши варианты тогда
Единственный возможный вариант описан в книге "Атлант расправил плечи" авторства Айн Рэнд
alpha_portal 20.10.2021 в 17:57:51 # 785445
Цитата: vvka от 20.10.2021 11:54:20
Единственный возможный вариант описан в книге "Атлант расправил плечи" авторства Айн Рэнд
Цитата: alpha_portal от 20.10.2021 11:11:10
Ну изложите ваши варианты тогда
Ну изложите ваши варианты тогда
Единственный возможный вариант описан в книге "Атлант расправил плечи" авторства Айн Рэнд
А если своими словами? Просто покритиковать мы все мастера, а предложить решение проблемы увы сразу куда то все рассыпаются.
Дет сад - это дошкольное образование ведь? Не так ли? По идее министр образования должен разобраться в этом и дать решение.
Это понятно что надо всех в шею гнать, но это тоже не выход.