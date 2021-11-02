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В Казахстане
SCAT с 5 ноября запустит рейсы из Алматы в Тараз
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danilov 02 Ноября 2021 в 12:02:03
Проведен дополнительный конкурс на субсидируемый авиамаршрут Алматы – Тараз, по итогам которого авиаперевозчиком определена компания SCAT, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации МИИР.

«По инициативе акимата Жамбылской области было принято решение о проведении конкурса по социально-значимому авиамаршруту Алматы – Тараз – Алматы. По итогам конкурса перевозчиком по данному авиамаршруту определена авиакомпания SCAT. Ожидается, что регулярные рейсы начнут выполняться с 5 ноября», - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться с частотой 6 рейсов в неделю на воздушных судах Б-737 и CRJ-2 вместимостью 148 и 50 кресел соответственно. Стоимость билетов составит 9 тыс. тенге.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Sr. Leonsio 02.11.2021 в 13:06:32   # 785855
А кормить на протяжении всего 30 минутного полета будут? А из Шыма когда рейс в Тараз запустят?
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