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В Казахстане
За загрязнение природы хотят ввести уголовную ответственность
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danilov 02 Ноября 2021 в 23:41:15
В Казахстане усилят ответственность за засорение особо охраняемых территорий бытовыми и промышленными отходами, а также за другие виды урона экологии. Об этом во время пресс-конференции в службе центральных коммуникаций сообщил заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Данияр Турганбаев, передает Sputnik.

По его словам, разъяснение и агитация бережно относиться к природе на часть населения не действуют.

На территории государственных национальных природных парков Казахстана проведены 1 863 рейда на предмет соблюдения санитарных норм. В ходе проверок выявлены 118 фактов засорения леса бытовыми отходами. С территории национальных парков вывезено 978 тонн мусора после того, как их посетили 778 693 человека.

Минэкологии считает, что пришло время перевести оставление мусора и загрязнение природных зон вредными веществами в уголовную плоскость.

"Внесение изменений в Уголовный кодекс путем перевода из разряда проступка в категорию преступлений и ужесточение наказания за совершение правонарушений повысит уровень ответственности лиц, осуществляющих деятельность в особо охраняемых природных территориях", – рассказал зампред комитета.

Ужесточение коснется вопросов незаконной порубки, уничтожения или повреждения деревьев и кустарников, засорения, порчи земли, самовольного пользования недрами, нарушения режима особо охраняемых природных территорий.
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