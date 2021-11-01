За загрязнение природы хотят ввести уголовную ответственность

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Ноября 2021 в 23:41:15
По его словам, разъяснение и агитация бережно относиться к природе на часть населения не действуют.
На территории государственных национальных природных парков Казахстана проведены 1 863 рейда на предмет соблюдения санитарных норм. В ходе проверок выявлены 118 фактов засорения леса бытовыми отходами. С территории национальных парков вывезено 978 тонн мусора после того, как их посетили 778 693 человека.
Минэкологии считает, что пришло время перевести оставление мусора и загрязнение природных зон вредными веществами в уголовную плоскость.
"Внесение изменений в Уголовный кодекс путем перевода из разряда проступка в категорию преступлений и ужесточение наказания за совершение правонарушений повысит уровень ответственности лиц, осуществляющих деятельность в особо охраняемых природных территориях", – рассказал зампред комитета.
Ужесточение коснется вопросов незаконной порубки, уничтожения или повреждения деревьев и кустарников, засорения, порчи земли, самовольного пользования недрами, нарушения режима особо охраняемых природных территорий.
Комментарии, по рейтингу, по дате