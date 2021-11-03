Президент поручил правительству и акимам приступить к ревакцинации населения

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danilov 04 Ноября 2021 в 16:53:52
«Эпидемиологическая ситуация остается нестабильной – ежедневно фиксируются до 30 летальных случаев. Все это происходит на фоне снижения темпов вакцинации. Охват населения за 9 месяцев составил около 40%. Большая часть стран приступила к ревакцинации населения. С учетом того, что мы начали активную кампанию в марте, сроки ревакцинации подошли и у нас. Правительству и акимам нужно приступить к кампании ревакцинации населения», передает слова Токаева Акорда.
Сегодня же, в ходе заседания правительства премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил о том, что недоволен темпами вакцинации в столице, в северных и западных областях.
В стране все еще не началась вакцинация подростков, беременных и кормящих матерей: необходимая для этого вакцина Pfizer до сих пор не поступила в Казахстан. Поставки ожидаются 8-14 ноября этого года.
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